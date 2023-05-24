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СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена

СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена - РИА Новости, 24.05.2023

СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена

Водитель, врезавшийся в ограждение близ Белого дома в Вашингтоне, признался, что восхищается нацистами и хотел захватить власть, убив президента, сообщил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:55

2023-05-24T10:55

2023-05-24T11:39

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сша

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Водитель, врезавшийся в ограждение близ Белого дома в Вашингтоне, признался, что восхищается нацистами и хотел захватить власть, убив президента, сообщил телеканал NBC News."Он сказал, что восхищается их авторитарной природой, евгеникой и единым мировым порядком. <...> Его целью было попасть в Белый дом, захватить власть и стать во главе нации", — утверждают журналисты, ссылаясь на судебные материалы.По данным собеседника телеканала в секретной службе, водитель также сказал о планах "убить президента" и причинить вред любому, кто мог "встать на его пути при захвате власти". Инцидент произошел во вторник. По словам начальника отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гудельми, водитель направил свой фургон в защитные ограждения недалеко от Белого дома, вероятно, умышленно. Пострадавших среди сотрудников президентских служб нет.Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию, мужчину обвинили в угрозе покушения на Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей. В среду он предстанет перед федеральным судом Вашингтона, округ Колумбия. Газета The Washington Post со ссылкой на экстренные службы рассказывала, что после аварии в квартале от Белого дома обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуировали людей, которые впоследствии вернулись в здание.

https://ria.ru/20230524/navodnenie-1873667791.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вашингтон (штат), сша, камала харрис, джо байден