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СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена
СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена - РИА Новости, 24.05.2023
СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена
Водитель, врезавшийся в ограждение близ Белого дома в Вашингтоне, признался, что восхищается нацистами и хотел захватить власть, убив президента, сообщил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:55
2023-05-24T10:55
2023-05-24T11:39
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сша
камала харрис
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Водитель, врезавшийся в ограждение близ Белого дома в Вашингтоне, признался, что восхищается нацистами и хотел захватить власть, убив президента, сообщил телеканал NBC News."Он сказал, что восхищается их авторитарной природой, евгеникой и единым мировым порядком. <...> Его целью было попасть в Белый дом, захватить власть и стать во главе нации", — утверждают журналисты, ссылаясь на судебные материалы.По данным собеседника телеканала в секретной службе, водитель также сказал о планах "убить президента" и причинить вред любому, кто мог "встать на его пути при захвате власти". Инцидент произошел во вторник. По словам начальника отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гудельми, водитель направил свой фургон в защитные ограждения недалеко от Белого дома, вероятно, умышленно. Пострадавших среди сотрудников президентских служб нет.Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию, мужчину обвинили в угрозе покушения на Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей. В среду он предстанет перед федеральным судом Вашингтона, округ Колумбия. Газета The Washington Post со ссылкой на экстренные службы рассказывала, что после аварии в квартале от Белого дома обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуировали людей, которые впоследствии вернулись в здание.
https://ria.ru/20230524/navodnenie-1873667791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, камала харрис, джо байден
В мире, Вашингтон (штат), США, Камала Харрис, Джо Байден
СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена
NBC News: водитель, въехавший в ограду у Белого дома, заявил, что хотел захватить власть
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Водитель, врезавшийся в ограждение близ Белого дома в Вашингтоне, признался, что восхищается нацистами и хотел захватить власть, убив президента, сообщил телеканал NBC News
.
"Он сказал, что восхищается их авторитарной природой, евгеникой и единым мировым порядком. <...> Его целью было попасть в Белый дом, захватить власть и стать во главе нации", — утверждают журналисты, ссылаясь на судебные материалы.
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По данным собеседника телеканала в секретной службе, водитель также сказал о планах "убить президента" и причинить вред любому, кто мог "встать на его пути при захвате власти".
Инцидент произошел во вторник. По словам начальника отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гудельми, водитель направил свой фургон в защитные ограждения недалеко от Белого дома, вероятно, умышленно. Пострадавших среди сотрудников президентских служб нет.
Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию, мужчину обвинили в угрозе покушения на Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей. В среду он предстанет перед федеральным судом Вашингтона, округ Колумбия
.
Газета The Washington Post со ссылкой на экстренные службы рассказывала, что после аварии в квартале от Белого дома обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуировали людей, которые впоследствии вернулись в здание.
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