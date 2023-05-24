https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873968940.html
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации - РИА Новости, 24.05.2023
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации
На базе международного аэропорта Уфы открыли цех по пошиву летних головных уборов для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе авиаузла. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:02
2023-05-24T22:02
2023-05-24T22:02
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УФА, 24 мая – РИА Новости. На базе международного аэропорта Уфы открыли цех по пошиву летних головных уборов для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе авиаузла. "В Башкортостане впервые на базе предприятия открылся волонтёрский центр поддержки участников СВО. На базе международного аэропорта "Уфа" первичное отделение "Единой России" "Аэропорт" и профсоюзная организация предприятия запустили волонтёрский центр, в рамках проекта "Шьем для наших", - сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. По их данным, активисты центра на сегодняшний день произвели свыше 500 единиц бандан и снудов, необходимых на передовой в летний период. "Эта абсолютно добровольная инициатива нашла отклик у нескольких десятков работников авиагавани и жителей Уфимского района. Наши рукодельники, мужчины и женщины, бережно создавали их в домашних условиях после работы. Часто в этом им помогали родные и близкие", - говорится в релизе авиаузла.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873674184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, уфа, уфимский район, единая россия
Надежные люди, Общество, Уфа, Уфимский район, Единая Россия
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации
На базе международного аэропорта Уфы открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов СВО