Рейтинг@Mail.ru
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
22:02 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873968940.html
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации - РИА Новости, 24.05.2023
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации
На базе международного аэропорта Уфы открыли цех по пошиву летних головных уборов для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе авиаузла. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:02
2023-05-24T22:02
надежные люди
общество
уфа
уфимский район
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873330791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ac04330b06b5b1b36c78f8323f7a1cd.jpg
УФА, 24 мая – РИА Новости. На базе международного аэропорта Уфы открыли цех по пошиву летних головных уборов для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе авиаузла. "В Башкортостане впервые на базе предприятия открылся волонтёрский центр поддержки участников СВО. На базе международного аэропорта "Уфа" первичное отделение "Единой России" "Аэропорт" и профсоюзная организация предприятия запустили волонтёрский центр, в рамках проекта "Шьем для наших", - сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. По их данным, активисты центра на сегодняшний день произвели свыше 500 единиц бандан и снудов, необходимых на передовой в летний период. "Эта абсолютно добровольная инициатива нашла отклик у нескольких десятков работников авиагавани и жителей Уфимского района. Наши рукодельники, мужчины и женщины, бережно создавали их в домашних условиях после работы. Часто в этом им помогали родные и близкие", - говорится в релизе авиаузла.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873674184.html
уфа
уфимский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873330791_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_2e578c48738b01eb6962633d9ee58f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, уфа, уфимский район, единая россия
Надежные люди, Общество, Уфа, Уфимский район, Единая Россия
В Уфе открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов спецоперации

На базе международного аэропорта Уфы открыли цех по пошиву бандан и снудов для бойцов СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС России в зоне спецоперации
ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 мая – РИА Новости. На базе международного аэропорта Уфы открыли цех по пошиву летних головных уборов для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе авиаузла.
"В Башкортостане впервые на базе предприятия открылся волонтёрский центр поддержки участников СВО. На базе международного аэропорта "Уфа" первичное отделение "Единой России" "Аэропорт" и профсоюзная организация предприятия запустили волонтёрский центр, в рамках проекта "Шьем для наших", - сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
По их данным, активисты центра на сегодняшний день произвели свыше 500 единиц бандан и снудов, необходимых на передовой в летний период.
"Эта абсолютно добровольная инициатива нашла отклик у нескольких десятков работников авиагавани и жителей Уфимского района. Наши рукодельники, мужчины и женщины, бережно создавали их в домашних условиях после работы. Часто в этом им помогали родные и близкие", - говорится в релизе авиаузла.
Медикаменты и спецоборудование отправили жители удмуртского Воткинска в зону СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Жители Удмуртии отправили лекарства и спецоборудование в зону спецоперации
23 мая, 16:28
 
Надежные людиОбществоУфаУфимский районЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала