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Российские военные сбили украинский Ми-8 из "Иглы" в районе Лозовой - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 24.05.2023 (обновлено: 05:27 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873762082.html
Российские военные сбили украинский Ми-8 из "Иглы" в районе Лозовой
Российские военные сбили украинский Ми-8 из "Иглы" в районе Лозовой - РИА Новости, 24.05.2023
Российские военные сбили украинский Ми-8 из "Иглы" в районе Лозовой
Российские военнослужащие сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" украинский вертолет Ми-8 в районе Лозовой, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T05:02
2023-05-24T05:27
специальная военная операция на украине
молчаново
украина
ми-8 амтш
"панцирь-с"
безопасность
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" украинский вертолет Ми-8 в районе Лозовой, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении средствами противовоздушной обороны группировки войск "Запад" огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в районе населенного пункта Лозовая сбит вертолет противника Ми-8", — отметил Зыбинский. Он добавил, что расчет зенитного пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожил в районе населенного пункта Соломенное беспилотник самолетного типа. При этом штурмовые отряды шестой общевойсковой армии, по словам Зыбинского, уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и два взвода украинских военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады и 105-й бригады территориальной обороны в районе Масютовки и Молчаново. "Расчеты самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в районе населенного пункта Западное уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", — подчеркнул начальник пресс-центра. Он уточнил, что штурмовая армейская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны Украины.
https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html
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молчаново, украина, ми-8 амтш, "панцирь-с", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Молчаново, Украина, Ми-8 АМТШ, "Панцирь-С", Безопасность
Российские военные сбили украинский Ми-8 из "Иглы" в районе Лозовой

Минобороны: российские военные сбили украинский Ми-8 из "Иглы" в районе Лозовой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПЗРК "Игла"
ПЗРК Игла - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЗРК "Игла". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" украинский вертолет Ми-8 в районе Лозовой, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении средствами противовоздушной обороны группировки войск "Запад" огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в районе населенного пункта Лозовая сбит вертолет противника Ми-8", — отметил Зыбинский.
Он добавил, что расчет зенитного пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожил в районе населенного пункта Соломенное беспилотник самолетного типа.
При этом штурмовые отряды шестой общевойсковой армии, по словам Зыбинского, уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и два взвода украинских военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады и 105-й бригады территориальной обороны в районе Масютовки и Молчаново.
«
"Расчеты самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в районе населенного пункта Западное уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", — подчеркнул начальник пресс-центра.
Он уточнил, что штурмовая армейская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеМолчановоУкраинаМи-8 АМТШ"Панцирь-С"Безопасность
 
 
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