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"Этот алфавит придумали не они". Чего мы не знаем о Кирилле и Мефодии

"Этот алфавит придумали не они". Чего мы не знаем о Кирилле и Мефодии - РИА Новости, 24.05.2023

"Этот алфавит придумали не они". Чего мы не знаем о Кирилле и Мефодии

Православные отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Многие думают, что именно они создали славянскую азбуку — кириллицу. Но у ученых... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T08:00

2023-05-24T08:00

2023-05-24T08:02

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Многие думают, что именно они создали славянскую азбуку — кириллицу. Но у ученых другое мнение.Великие неизвестныеВ православной церкви Кирилла и его брата Мефодия почитают как "учителей словенских". Католики и вовсе именуют их "покровителями Европы". Однако в IX столетии просветители казались разрушителями вековых устоев. Современники даже обвиняли их в ереси.О святых братьях известно немного. Никто не знает, как их назвали при крещении. Согласно житию, еще в молодости они постриглись в монахи и стали Константином и Мефодием. Первый незадолго до кончины принял схиму (высшая иноческая ступень), еще раз сменив имя — на Кирилла.Братья родились в городе Салоники на северо-востоке современной Греции. Кем были по национальности — неясно. Об этом спорят. Одни историки говорят, что они — выходцы из славянского племени драговитов, возможных предков современных македонян. В пользу этой версии — братья блестяще владели славянским языком.Другие исследователи считают их болгарами. Этот народ возник в результате смешения одноименного тюркского племени с Приазовья с местными славянами. Новый этнос образовал Болгарское царство, которое достигло расцвета как раз в IX веке.Царство тесно контактировало с Византийской империей. А там хорошо знали язык болгар. Отсюда третья версия: Константин и Мефодий — греки.Большинство ученых склоняется именно к этой версии. Но стопроцентной уверенности нет — уж слишком мало данных."Пошли нам учителя"Будущих святых обвиняли в ереси, потому что они грубо нарушили негласное правило. В континентальной Европе долгое время считали: нести слово Божие дозволено только либо на иврите, либо на греческом, либо на латыни. На этих трех языках была надпись на табличке, прибитой к Кресту Господнему: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".До Кирилла и Мефодия нарушить запрет осмелился лишь монах Вульфила. В IV веке он создал письменность для древнегерманского племени готов. Правда, его творение просуществовало недолго. В отличие от ноу-хау братьев — азбуки для славянских племен.К IX веку славяне заняли Центральную и Восточную Европу, а также половину Балкан. Основали собственные государства, в том числе Великую Моравию (на территории современных Чехии, Венгрии, Словакии и Польши).Этих земли считались сферой влияния Рима. Но ватиканская миссия потерпела неудачу. Вероятно, потому что немецкие монахи плохо знали местные обычаи и язык. И в 862 году князь Ростислав попросил византийского императора прислать "пастыря и наставника"."Люди наши отвергли язычество и последовали христианскому учению, но мы не имеем такого учителя, который бы нам на нашем языке объяснил христианскую веру, чтобы и другие страны, видя это, уподобились нам. Пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. Ведь от вас во все страны всегда добрый закон исходит", — цитирует письмо Ростислава автор одного из житий святого Кирилла.Византия была многонациональной. В приграничье жило немало славян, исповедовавших христианство и перенявших греческую культуру.Император направил в Моравию Кирилла и Мефодия. Те разработали азбуку и стали переводить Священное Писание. Так в 866-м появилась Библия на славянском.На самом деле братья, по сути, создали искусственный язык — старославянский. В быту он не применялся. За основу взяли диалект, на котором говорили в окрестностях Салоников, добавив в него элементы греческого синтаксиса.Позже старославянский эволюционировал в церковнославянский — на нем по сей день служат в Русской православной церкви.Талантливый ученикВ течение нескольких столетий славяне пользовались двумя системами написания. Одна — всем знакомая кириллица, другая — глаголица. О том, какая более древняя, долго спорили.Глаголицу называли чуть ли не "истинным языком славян": якобы в ее основе лежат утраченные руны — "черты и резы". Однако ученые опровергли эту теорию.В XX веке исследователи предположили, что глаголица появилась после кириллицы. Находки археологов и исследования лингвистов не подтвердили гипотезу.Сегодня считается, что Константин и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу, в которой свои буквы. Их происхождение неясно. Есть исследования, указывающие на сходство с греческой скорописью, а также древнееврейской, самаритянской, грузинской письменностью.Автором кириллицы называют одного из учеников Константина — святителя Климента Охридского. Он разработал официальный, торжественно-парадный вариант славянского алфавита, способный конкурировать с лучшими образцами византийского уставного письма. Что называется, не для широкого пользования.Но со временем этот "шрифт" превратился в общеупотребительный. На Русь он пришел в X столетии вместе с болгарскими миссионерами. За тысячу лет кириллица распространилась на 108 языков. А глаголицу забыли. В отличие от ее создателей Кирилла и Мефодия, заложивших фундамент для просвещения славянских народов.

https://ria.ru/20230430/svyatykh-1868518049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

салоники, европа, греция, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение