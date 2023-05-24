https://ria.ru/20230524/shkola-1873833212.html

В Удмуртии дети получили травмы при обрушении беседки в сельской школе

В Удмуртии дети получили травмы при обрушении беседки в сельской школе - РИА Новости, 24.05.2023

В Удмуртии дети получили травмы при обрушении беседки в сельской школе

Ученики получили травмы при обрушении деревянной беседки на территории школы в удмуртском селе, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:24

2023-05-24T12:24

2023-05-24T12:47

дети

школа

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ижевск

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УФА, 24 мая – РИА Новости. Ученики получили травмы при обрушении деревянной беседки на территории школы в удмуртском селе, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Лудорвай."Поступило сообщение о разрушении строительных конструкций деревянной беседки на территории школы. По предварительным данным, дети получили травмы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их осматривают врачи. Погибших нет", - сообщили в ГУМЧС.Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в свою очередь сообщила, что, по предварительным данным, травмы получили 7 детей в возрасте 7-8 лет."На месте работают три бригады скорой помощи... Пятеро детей на дообследование направлены в Ижевск, еще двое осматриваются на месте", - написала Пинчук в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230523/lineyka-1873711436.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дети, школа, происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск