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В Удмуртии дети получили травмы при обрушении беседки в сельской школе
В Удмуртии дети получили травмы при обрушении беседки в сельской школе - РИА Новости, 24.05.2023
В Удмуртии дети получили травмы при обрушении беседки в сельской школе
Ученики получили травмы при обрушении деревянной беседки на территории школы в удмуртском селе, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:24
2023-05-24T12:24
2023-05-24T12:47
дети
школа
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ижевск
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УФА, 24 мая – РИА Новости. Ученики получили травмы при обрушении деревянной беседки на территории школы в удмуртском селе, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Лудорвай."Поступило сообщение о разрушении строительных конструкций деревянной беседки на территории школы. По предварительным данным, дети получили травмы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их осматривают врачи. Погибших нет", - сообщили в ГУМЧС.Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в свою очередь сообщила, что, по предварительным данным, травмы получили 7 детей в возрасте 7-8 лет."На месте работают три бригады скорой помощи... Пятеро детей на дообследование направлены в Ижевск, еще двое осматриваются на месте", - написала Пинчук в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230523/lineyka-1873711436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, школа, происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск
Дети, Школа, Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ижевск
В Удмуртии дети получили травмы при обрушении беседки в сельской школе
В удмуртской деревне Лудорвай дети пострадали при обрушении деревянной беседки у школы