Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах

Модель Ирина Шейк смутила поклонников, появившись в нижнем белье в Каннах
"Отличное тело!", "Обычный повседневный наряд для модели", "Выглядите прекрасно!" – написали поклонники.
"Отличное тело!", "Обычный повседневный наряд для модели", "Выглядите прекрасно!" – написали поклонники.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
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На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.