https://ria.ru/20230524/sheyk-1873603270.html

Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах

Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах - РИА Новости, 24.05.2023

Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах

Топ-модель Ирина Шейк смутила общественность слишком откровенным нарядом на кинофестивале в Каннах, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T00:56

2023-05-24T00:56

2023-05-24T00:57

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ирина шейк

канны

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мода

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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Топ-модель Ирина Шейк смутила общественность слишком откровенным нарядом на кинофестивале в Каннах, сообщает Daily Mail.Она появилась в черном бикини и накинула сверху полупрозрачную тунику. На ногах у знаменитости были чулки до колена и босоножки на тонком ремешке. В Сети неоднозначно отреагировали на наряд топ-модели. Большинство отметило, что такой образ был неуместен. "Кто ее одевал?", "Что это за кошмар на ней?", "Когда ты на фестивале, но у тебя нет никаких талантов, кроме идеального тела", "Это не подходит для кинофестиваля!" – отреагировали комментаторы. Но среди комментаторов нашлись и те, кто оценил смелость Ирины Шейк. По их мнению, она выглядела прекрасно. "Отличное тело!", "Обычный повседневный наряд для модели", "Выглядите прекрасно!" – написали поклонники. Ирина Шейк поддерживает спортивную форму и даже берет в поездки тренажеры. Она часто демонстрирует результаты работы на своей странице в соцсети и красных дорожках.

https://ria.ru/20230323/sherzinger-1859852552.html

канны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина шейк, канны, знаменитости, красота, мода, стиль