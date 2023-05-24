Рейтинг@Mail.ru
Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:56 24.05.2023 (обновлено: 00:57 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/sheyk-1873603270.html
Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах
Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах - РИА Новости, 24.05.2023
Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах
Топ-модель Ирина Шейк смутила общественность слишком откровенным нарядом на кинофестивале в Каннах, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T00:56
2023-05-24T00:57
шоубиз
ирина шейк
канны
знаменитости
красота
мода
стиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841556_0:317:2049:1469_1920x0_80_0_0_7ce962742753365f528a17d8defa8e6c.jpg
МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Топ-модель Ирина Шейк смутила общественность слишком откровенным нарядом на кинофестивале в Каннах, сообщает Daily Mail.Она появилась в черном бикини и накинула сверху полупрозрачную тунику. На ногах у знаменитости были чулки до колена и босоножки на тонком ремешке. В Сети неоднозначно отреагировали на наряд топ-модели. Большинство отметило, что такой образ был неуместен. "Кто ее одевал?", "Что это за кошмар на ней?", "Когда ты на фестивале, но у тебя нет никаких талантов, кроме идеального тела", "Это не подходит для кинофестиваля!" – отреагировали комментаторы. Но среди комментаторов нашлись и те, кто оценил смелость Ирины Шейк. По их мнению, она выглядела прекрасно. &quot;Отличное тело!&quot;, &quot;Обычный повседневный наряд для модели&quot;, &quot;Выглядите прекрасно!&quot; – написали поклонники. Ирина Шейк поддерживает спортивную форму и даже берет в поездки тренажеры. Она часто демонстрирует результаты работы на своей странице в соцсети и красных дорожках.
https://ria.ru/20230323/sherzinger-1859852552.html
канны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841556_0:125:2049:1661_1920x0_80_0_0_82965d602abc90af68b7f8464b4c75f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина шейк, канны, знаменитости, красота, мода, стиль
Шоубиз, Ирина Шейк, Канны, Знаменитости, Красота, мода, стиль
Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах

Модель Ирина Шейк смутила поклонников, появившись в нижнем белье в Каннах

© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар в Западном Голливуде
Ирина Шейк на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар в Западном Голливуде - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Топ-модель Ирина Шейк смутила общественность слишком откровенным нарядом на кинофестивале в Каннах, сообщает Daily Mail.
Она появилась в черном бикини и накинула сверху полупрозрачную тунику. На ногах у знаменитости были чулки до колена и босоножки на тонком ремешке.
В Сети неоднозначно отреагировали на наряд топ-модели. Большинство отметило, что такой образ был неуместен.
«
"Кто ее одевал?", "Что это за кошмар на ней?", "Когда ты на фестивале, но у тебя нет никаких талантов, кроме идеального тела", "Это не подходит для кинофестиваля!" – отреагировали комментаторы.
Но среди комментаторов нашлись и те, кто оценил смелость Ирины Шейк. По их мнению, она выглядела прекрасно.
«

"Отличное тело!", "Обычный повседневный наряд для модели", "Выглядите прекрасно!" – написали поклонники.

Ирина Шейк поддерживает спортивную форму и даже берет в поездки тренажеры. Она часто демонстрирует результаты работы на своей странице в соцсети и красных дорожках.
Певица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер
23 марта, 03:14
 
ШоубизИрина ШейкКанныЗнаменитостиКрасотамодастиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала