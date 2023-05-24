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SHAMAN женится на своих поклонницах в новом клипе - РИА Новости, 24.05.2023
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Шоубиз
 
16:20 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/shaman-1873843934.html
SHAMAN женится на своих поклонницах в новом клипе
SHAMAN женится на своих поклонницах в новом клипе - РИА Новости, 24.05.2023
SHAMAN женится на своих поклонницах в новом клипе
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на своем YouTube-канале клип на песню "Мед". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:20
2023-05-24T16:20
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
андрей малахов
санкт-петербург
знаменитости
музыка
россия
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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на своем YouTube-канале клип на песню "Мед".Ролик начинается с передачи Андрея Малахова, посвященной свадьбе артиста со 100 поклонницами. Затем зрители видят роскошный зал Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, где проходит бракосочетание. Девушки по очереди обмениваются кольцами с артистом, а в конце танцуют с ним, делают совместную фотографию и бросают букеты."Композиция "Мед" — о любви. А о чём ещё, кроме большого чувства, грезит каждая девушка? Конечно же о том, чтобы бы хоть на миг почувствовать себя принцессой и закатить роскошную свадьбу в настоящем дворце. Мечты должны сбываться. Это мой подарок и признание в любви всем поклонницам" – объяснил задумку видео SHAMAN.Автором идеи и создателем клипа выступил Иван Шелаханов. В кастинге приняли участие более 10000 девушек со всей страны.Поклонники SHAMAN оценили видео и назвали песню хитом этого лета."Песня будет хитом этого лета на всех дискотеках страны!", "Молодец, никого не обидел вниманием! Ты настоящее достояние нашей страны!", "Слов нет. Браво!", "Вы настоящий эстет!" – восхитились зрители. Песня "Мед" войдет в дебютный альбом исполнителя. SHAMAN планирует выпустить его в начале этого лета.
https://ria.ru/20230420/shaman-1866556260.html
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shaman (ярослав дронов) , андрей малахов, санкт-петербург, знаменитости, музыка, россия
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Андрей Малахов, Санкт-Петербург, Знаменитости, Музыка, Россия
SHAMAN женится на своих поклонницах в новом клипе

SHAMAN презентовал клип на песню "Мед", в котором женится на своих поклонницах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на своем YouTube-канале клип на песню "Мед".
Ролик начинается с передачи Андрея Малахова, посвященной свадьбе артиста со 100 поклонницами. Затем зрители видят роскошный зал Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, где проходит бракосочетание.
Девушки по очереди обмениваются кольцами с артистом, а в конце танцуют с ним, делают совместную фотографию и бросают букеты.
«
"Композиция "Мед" — о любви. А о чём ещё, кроме большого чувства, грезит каждая девушка? Конечно же о том, чтобы бы хоть на миг почувствовать себя принцессой и закатить роскошную свадьбу в настоящем дворце. Мечты должны сбываться. Это мой подарок и признание в любви всем поклонницам" – объяснил задумку видео SHAMAN.
Автором идеи и создателем клипа выступил Иван Шелаханов. В кастинге приняли участие более 10000 девушек со всей страны.
Поклонники SHAMAN оценили видео и назвали песню хитом этого лета.
«
"Песня будет хитом этого лета на всех дискотеках страны!", "Молодец, никого не обидел вниманием! Ты настоящее достояние нашей страны!", "Слов нет. Браво!", "Вы настоящий эстет!" – восхитились зрители.
Песня "Мед" войдет в дебютный альбом исполнителя. SHAMAN планирует выпустить его в начале этого лета.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)Андрей МалаховСанкт-ПетербургЗнаменитостиМузыкаРоссия
 
 
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