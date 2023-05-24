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СберСтрахование жизни будет урегулировать убытки за 5 дней - РИА Новости, 24.05.2023
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СберСтрахование жизни будет урегулировать убытки за 5 дней
СберСтрахование жизни будет урегулировать убытки за 5 дней - РИА Новости, 24.05.2023
СберСтрахование жизни будет урегулировать убытки за 5 дней
СберСтрахование жизни к концу 2023 года планирует сократить срок урегулирования убытков до 5 календарных дней. В перспективе — за счет использования... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:01
2023-05-24T17:01
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МОСКВА, 24 мая - ООО СК "Сбербанк страхование жизни". СберСтрахование жизни к концу 2023 года планирует сократить срок урегулирования убытков до 5 календарных дней. В перспективе — за счет использования искусственного интеллекта — страховая компания рассчитывает это делать всего за минуту. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на XVIII международной конференции "Страхование — ответ на вызовы времени".Раньше период от подачи заявления до получения выплаты составлял в среднем 30 календарных дней. Потом срок урегулирования убытков планомерно сокращался. Цель-2023 — довести его до 5 календарных дней.Как отметил Игорь Кобзарь, сократить сроки удалось благодаря подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволило в электронном виде запрашивать сведения о застрахованных лицах и выгодоприобретателях по договорам страхования. Так, компания уже взаимодействует c единым государственным реестром записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и подключилась к системе электронных больничных Фонда социального страхования.Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:"Урегулирование убытков за пять дней — это достаточно быстро. Но это явно не предел. Раньше кредиты выдавались за пять дней, сейчас — за минуты. У нас тоже есть мечта — успеть за 60 секунд. То есть производить выплату всего за минуту. В ускорении сроков урегулирования убытков помогает взаимодействие с госсервисами, но доступа к медицинским данным пока нет. Поэтому мы решили привлечь на службу искусственный интеллект. Благодаря ИИ и скорингу клиентов застрахованному можно будет выплачивать деньги уже после подачи базовых медицинских документов, не дожидаясь всего комплекта".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

СберСтрахование жизни будет урегулировать убытки за 5 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка
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МОСКВА, 24 мая - ООО СК "Сбербанк страхование жизни". СберСтрахование жизни к концу 2023 года планирует сократить срок урегулирования убытков до 5 календарных дней. В перспективе — за счет использования искусственного интеллекта — страховая компания рассчитывает это делать всего за минуту. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на XVIII международной конференции "Страхование — ответ на вызовы времени".
Раньше период от подачи заявления до получения выплаты составлял в среднем 30 календарных дней. Потом срок урегулирования убытков планомерно сокращался. Цель-2023 — довести его до 5 календарных дней.
Как отметил Игорь Кобзарь, сократить сроки удалось благодаря подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволило в электронном виде запрашивать сведения о застрахованных лицах и выгодоприобретателях по договорам страхования. Так, компания уже взаимодействует c единым государственным реестром записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и подключилась к системе электронных больничных Фонда социального страхования.
Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:
"Урегулирование убытков за пять дней — это достаточно быстро. Но это явно не предел. Раньше кредиты выдавались за пять дней, сейчас — за минуты. У нас тоже есть мечта — успеть за 60 секунд. То есть производить выплату всего за минуту. В ускорении сроков урегулирования убытков помогает взаимодействие с госсервисами, но доступа к медицинским данным пока нет. Поэтому мы решили привлечь на службу искусственный интеллект. Благодаря ИИ и скорингу клиентов застрахованному можно будет выплачивать деньги уже после подачи базовых медицинских документов, не дожидаясь всего комплекта".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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