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Суд в Москве отложил рассмотрение передачи Сапеги в Россию - РИА Новости, 24.05.2023
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12:57 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/sapega-1873843113.html
Суд в Москве отложил рассмотрение передачи Сапеги в Россию
Суд в Москве отложил рассмотрение передачи Сапеги в Россию - РИА Новости, 24.05.2023
Суд в Москве отложил рассмотрение передачи Сапеги в Россию
Пресненский суд Москвы на 1 июня отложил рассмотрение вопроса о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:57
2023-05-24T12:57
россия
белоруссия
москва
софия сапега
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 1 июня отложил рассмотрение вопроса о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как заявила сегодня защита Сапеги, представление ФСИН было направлено не по адресу, последнее место проживания девушки в России – остров Русский, соответственно вопрос должен решаться судом во Владивостоке, а не в Москве. Прокурор попросил дать ему время, чтобы проверить данную информацию. "Отложить заседание на 1 июня", - заявила судья Александра Авдотьина. Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения. Позднее Генпрокуратура РБ направила согласие на передачу Сапеги в Минюст России. В Генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с "иными лицами, в том числе иностранными гражданами", создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям и их близким стали угрожать, а в отношении некоторых из них совершены преступления. Протасевич, которого ранее Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года.
https://ria.ru/20230417/sapega-1865793669.html
https://ria.ru/20230412/sapega-1864717595.html
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россия, белоруссия, москва, софия сапега, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, София Сапега, В мире
Суд в Москве отложил рассмотрение передачи Сапеги в Россию

Суд в Москве отложил рассмотрение передачи осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги в Россию

© AP Photo / Leonid ShcheglovСофья Сапега
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Софья Сапега. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 1 июня отложил рассмотрение вопроса о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как заявила сегодня защита Сапеги, представление ФСИН было направлено не по адресу, последнее место проживания девушки в России – остров Русский, соответственно вопрос должен решаться судом во Владивостоке, а не в Москве. Прокурор попросил дать ему время, чтобы проверить данную информацию.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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17 апреля, 13:08
"Отложить заседание на 1 июня", - заявила судья Александра Авдотьина.
Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в гомельской женской колонии.
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения. Позднее Генпрокуратура РБ направила согласие на передачу Сапеги в Минюст России.
В Генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с "иными лицами, в том числе иностранными гражданами", создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям и их близким стали угрожать, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Протасевич, которого ранее Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года.
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