https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873959211.html

ЕС утвердит санкции против пяти граждан Молдавии

ЕС утвердит санкции против пяти граждан Молдавии - РИА Новости, 24.05.2023

ЕС утвердит санкции против пяти граждан Молдавии

Евросоюз готовится ввести санкции против пяти граждан Молдавии, в список включены лидер партии "Шор" Илан Шор и экс-депутат Владимир Плахотнюк, сообщает издание РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:24

2023-05-24T20:24

2023-05-24T20:24

в мире

кишинев

молдавия

владимир плахотнюк

евросоюз

марина таубер

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евросоюз готовится ввести санкции против пяти граждан Молдавии, в список включены лидер партии "Шор" Илан Шор и экс-депутат Владимир Плахотнюк, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ. Согласно изданию, Шор и Плахотнюк возглавляют санкционный список за "действия по дестабилизации Республики Молдовы". Как следует из публикации, санкции также коснутся вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер и еще двух молдавских граждан. Ожидается, что постпреды стран ЕС еще до пятницы утвердят санкции, которые вступят в силу на следующей неделе. Глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале выступил с инициативой о наложении санкций против Плахотнюка и Шора. Совет ЕС 28 апреля одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, якобы подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны. Ранее в мае Марина Таубер заявила РИА Новости, что жители Молдавии теряют интерес к евроинтеграции из-за некомпетентного управления руководства страны. По ее мнению, проевропейская власть принесла в страну закрытие телеканалов, репрессии оппонентов, нищету, десятикратный рост тарифов на газ, инфляцию почти 40%, при том, что ситуация в Молдавии продолжает ухудшаться. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили политика в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама политик отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, кишинев, молдавия, владимир плахотнюк, евросоюз, марина таубер