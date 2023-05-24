https://ria.ru/20230524/sammit-1873916722.html

На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин

На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023

На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг на саммите ЕАЭС будут приняты решения по дальнейшей интеграции, в том числе по взаимодействию в энергетике. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:38

2023-05-24T17:38

2023-05-24T17:38

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг на саммите ЕАЭС будут приняты решения по дальнейшей интеграции, в том числе по взаимодействию в энергетике. "Завтра вместе с присутствующими здесь лидерами государств пятерки проведем очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, примем решения по дальнейшему углублению интеграции, сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Второго евразийского экономического форума. Он еще раз подчеркнул, что РФ высоко ценит заинтересованность всех партнеров по ЕврАзЭС в выстраивании сотрудничества. "Уверен, что накопленный нами интеграционный опыт может быть использован для развития существующих и создания новых форматов взаимодействия на всем пространстве евразийского региона, да и в мире в целом", - отметил он.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика