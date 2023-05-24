https://ria.ru/20230524/sammit-1873916722.html
На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин
На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг на саммите ЕАЭС будут приняты решения по дальнейшей интеграции, в том числе по взаимодействию в энергетике. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:38
2023-05-24T17:38
2023-05-24T17:38
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг на саммите ЕАЭС будут приняты решения по дальнейшей интеграции, в том числе по взаимодействию в энергетике. "Завтра вместе с присутствующими здесь лидерами государств пятерки проведем очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, примем решения по дальнейшему углублению интеграции, сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Второго евразийского экономического форума. Он еще раз подчеркнул, что РФ высоко ценит заинтересованность всех партнеров по ЕврАзЭС в выстраивании сотрудничества. "Уверен, что накопленный нами интеграционный опыт может быть использован для развития существующих и создания новых форматов взаимодействия на всем пространстве евразийского региона, да и в мире в целом", - отметил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин
Путин: в четверг на саммите ЕАЭС будут приняты решения по дальнейшей интеграции
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг на саммите ЕАЭС будут приняты решения по дальнейшей интеграции, в том числе по взаимодействию в энергетике.
"Завтра вместе с присутствующими здесь лидерами государств пятерки проведем очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, примем решения по дальнейшему углублению интеграции, сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Второго евразийского экономического форума.
Он еще раз подчеркнул, что РФ высоко ценит заинтересованность всех партнеров по ЕврАзЭС в выстраивании сотрудничества. "Уверен, что накопленный нами интеграционный опыт может быть использован для развития существующих и создания новых форматов взаимодействия на всем пространстве евразийского региона, да и в мире в целом", - отметил он.
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