https://ria.ru/20230524/rustore-1873867195.html
RuStore могут адаптировать под устройства с iOS
RuStore могут адаптировать под устройства с iOS - РИА Новости, 24.05.2023
RuStore могут адаптировать под устройства с iOS
Адаптация магазина приложений RuStore под iOS - одна из возможностей для развития, на ближайшей конференции Apple будут объявлены технические особенности,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:23
2023-05-24T14:23
2023-05-24T14:26
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Адаптация магазина приложений RuStore под iOS - одна из возможностей для развития, на ближайшей конференции Apple будут объявлены технические особенности, рассказал журналистам вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков на "Российском информационном форуме 2023". "Мы безусловно смотрим на это как на одну из возможностей развития RuStore, сейчас для нас ближайший шаг, который мы ожидаем - это конференция Apple, и все ожидают, что на этой конференции будут объявлены технические возможности. И вопрос, какой вариант реализации будет выбран Apple, и насколько технически возможно будет сделать RuStore для Apple", - сказал Мыздриков в ответ на вопрос, собирается ли компания адаптировать RuStore для iOS. Сейчас RuStore доступен для пользователей на Android. Как отметил Мыздриков, на платформе уже представлено семь тысяч приложений от локальных и зарубежных издателей, крупных компаний и инди-разработчиков. Вице-президент VK по информбезопасности, коммуникациям и ИИ Алексей Меркутов добавил, что сейчас в маркетплейсе представлены более 300 зарубежных приложений. Ранее VK сообщала о том, что к концу первого квартала 2023 года количество пользователей, которые установили на свои устройства магазин приложений RuStore, составило 10 миллионов человек.
https://ria.ru/20230523/khakery-1873527027.html
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экономика, технологии, apple, россия
Экономика, Технологии, Apple, Россия
RuStore могут адаптировать под устройства с iOS
RuStore рассматривает возможность адаптировать приложение под устройства iOS
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Адаптация магазина приложений RuStore под iOS - одна из возможностей для развития, на ближайшей конференции Apple будут объявлены технические особенности, рассказал журналистам вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков на "Российском информационном форуме 2023".
"Мы безусловно смотрим на это как на одну из возможностей развития RuStore, сейчас для нас ближайший шаг, который мы ожидаем - это конференция Apple, и все ожидают, что на этой конференции будут объявлены технические возможности. И вопрос, какой вариант реализации будет выбран Apple, и насколько технически возможно будет сделать RuStore для Apple", - сказал Мыздриков в ответ на вопрос, собирается ли компания адаптировать RuStore для iOS.
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Сейчас RuStore доступен для пользователей на Android. Как отметил Мыздриков, на платформе уже представлено семь тысяч приложений от локальных и зарубежных издателей, крупных компаний и инди-разработчиков. Вице-президент VK по информбезопасности, коммуникациям и ИИ Алексей Меркутов добавил, что сейчас в маркетплейсе представлены более 300 зарубежных приложений.
Ранее VK сообщала о том, что к концу первого квартала 2023 года количество пользователей, которые установили на свои устройства магазин приложений RuStore, составило 10 миллионов человек.
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