https://ria.ru/20230524/rossiya-1873879926.html
"Будут сюрпризы". Министр обороны Латвии неожиданно высказалась о России
"Будут сюрпризы". Министр обороны Латвии неожиданно высказалась о России - РИА Новости, 24.05.2023
"Будут сюрпризы". Министр обороны Латвии неожиданно высказалась о России
Западным странам не следует рассчитывать, что Россия даст задний ход, приводит издание Polskie Radio слова министра обороны Латвии Инару Мурниеце."Международное РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:19
2023-05-24T15:19
2023-05-24T16:24
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западным странам не следует рассчитывать, что Россия даст задний ход, приводит издание Polskie Radio слова министра обороны Латвии Инару Мурниеце."Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы", — отметила она. Накануне глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль заявил, что признаков ослабления России в военном планет нет. Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер также обратил внимание, что многие пытаются преувеличить беспомощность российской армии. Он назвал ее противником, которого нужно воспринимать всерьез.
https://ria.ru/20230524/rossiya-1873813725.html
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В мире, Россия, Инара Мурниеце, Латвия, Москва, Украина, Маркус Райснер
"Будут сюрпризы". Министр обороны Латвии неожиданно высказалась о России
Министр обороны Латвии Мурниеце предостерегла от недооценки военной мощи России