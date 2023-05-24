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В Евросоюзе призвали продолжать снижать зависимость от российских ресурсов
В Евросоюзе призвали продолжать снижать зависимость от российских ресурсов - РИА Новости, 24.05.2023
В Евросоюзе призвали продолжать снижать зависимость от российских ресурсов
Европейская комиссия в своих рекомендациях в рамках весеннего Европейского семестра призвала страны ЕС продолжать снижать зависимость от ископаемых... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:47
2023-05-24T14:47
2023-05-24T14:47
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Европейская комиссия в своих рекомендациях в рамках весеннего Европейского семестра призвала страны ЕС продолжать снижать зависимость от ископаемых энергоресурсов России, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентиллони. "Мы рекомендуем странам продолжать снижать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов", - сказал он. "Ситуация в европейской экономике лучше, чем ожидалась несколько месяцев назад, мы можем быть удовлетворены теми решениями, которые были приняты для выравнивания ситуации… При этом мы продолжаем сталкиваться с рядом вызовов, включая финансовые условия, все еще высокую инфляцию, геополитическую фрагментацию, высокий госдолг", - добавил он. В распространенных ЕК рекомендациях, в частности, указывается, что "несмотря на достижения в области безопасности энергоснабжения в последние месяцы, подготовка к следующей зиме не оставляет места для самоуспокоенности". В ЕК отмечают, что "потенциальное полное прекращение поставок российского газа, аварии, засухи… могут создавать проблемы с безопасностью поставок в ЕС". Для этого Комиссия предлагает на уровне союза реализовывать новые проекты по увеличению мощностей для импорта СПГ, а также продолжать диверсифицировать источники поставок за счет СПГ, осуществлять совместные закупки, искать альтернативных поставщиков.
https://ria.ru/20230515/energetika-1872028889.html
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, россия, в мире
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, В мире
В Евросоюзе призвали продолжать снижать зависимость от российских ресурсов
ЕК рекомендовала странам ЕС продолжать снижать зависимость от российских ресурсов
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Европейская комиссия в своих рекомендациях в рамках весеннего Европейского семестра призвала страны ЕС продолжать снижать зависимость от ископаемых энергоресурсов России, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентиллони.
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"Мы рекомендуем странам продолжать снижать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов", - сказал он.
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"Ситуация в европейской экономике лучше, чем ожидалась несколько месяцев назад, мы можем быть удовлетворены теми решениями, которые были приняты для выравнивания ситуации… При этом мы продолжаем сталкиваться с рядом вызовов, включая финансовые условия, все еще высокую инфляцию, геополитическую фрагментацию, высокий госдолг", - добавил он.
В распространенных ЕК
рекомендациях, в частности, указывается, что "несмотря на достижения в области безопасности энергоснабжения в последние месяцы, подготовка к следующей зиме не оставляет места для самоуспокоенности".
В ЕК отмечают, что "потенциальное полное прекращение поставок российского газа, аварии, засухи… могут создавать проблемы с безопасностью поставок в ЕС". Для этого Комиссия предлагает на уровне союза реализовывать новые проекты по увеличению мощностей для импорта СПГ, а также продолжать диверсифицировать источники поставок за счет СПГ, осуществлять совместные закупки, искать альтернативных поставщиков.
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