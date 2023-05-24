https://ria.ru/20230524/raschet-1873871369.html

Совфед отклонил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами

Совфед отклонил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами - РИА Новости, 24.05.2023

Совфед отклонил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами

Сенаторы РФ на заседании в среду отклонили с созданием согласительной комиссии закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:39

2023-05-24T14:39

2023-05-24T14:39

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду отклонили с созданием согласительной комиссии закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами. "Отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке", - говорится в заключении аграрного комитета Совфеда. Законом предусматривается установление безналичной формы расчетов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов черных и (или) цветных металлов. Законом устанавливается, что до 1 июля 2024 года уплата денежных средств в безналичном порядке производится для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тысяч рублей, а для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тысяч рублей. Аграрный, конституционный и бюджетный комитеты рекомендовали отклонить с созданием согласительной комиссии данный закон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, совет федерации рф