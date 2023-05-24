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Совфед отклонил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами
Совфед отклонил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами - РИА Новости, 24.05.2023
Совфед отклонил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами
Сенаторы РФ на заседании в среду отклонили с созданием согласительной комиссии закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:39
2023-05-24T14:39
2023-05-24T14:39
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду отклонили с созданием согласительной комиссии закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами. "Отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке", - говорится в заключении аграрного комитета Совфеда. Законом предусматривается установление безналичной формы расчетов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов черных и (или) цветных металлов. Законом устанавливается, что до 1 июля 2024 года уплата денежных средств в безналичном порядке производится для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тысяч рублей, а для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тысяч рублей. Аграрный, конституционный и бюджетный комитеты рекомендовали отклонить с созданием согласительной комиссии данный закон.
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РИА Новости
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россия, экономика, совет федерации рф
Россия, Экономика, Совет Федерации РФ
Совфед отклонил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами
Сенаторы отклонили закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду отклонили с созданием согласительной комиссии закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами.
"Отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке", - говорится в заключении аграрного комитета Совфеда
.
Законом предусматривается установление безналичной формы расчетов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов черных и (или) цветных металлов.
Законом устанавливается, что до 1 июля 2024 года уплата денежных средств в безналичном порядке производится для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тысяч рублей, а для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тысяч рублей.
Аграрный, конституционный и бюджетный комитеты рекомендовали отклонить с созданием согласительной комиссии данный закон.
Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов