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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2023
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Религия
 
09:55 24.05.2023 (обновлено: 09:56 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/putin-1873784032.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2023
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства, отметив его многолетний подвижнический труд на посту... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:55
2023-05-24T09:56
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства, отметив его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Хочу особо отметить Ваш многолетний неустанный подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, искреннюю заботу о духовном благополучии людей... Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в телеграмме. Президент также отметил символичность совпадения Дня тезоименитства патриарха и Дня славянской письменности и культуры. Кроме того, Путин подчеркнул вклад патриарха Кирилла в укрепление ценностей православия, поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного, межнационального диалога и сбережение уникального культурного наследия России.
https://ria.ru/20230418/prikaz-1866061640.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства, отметив его многолетний труд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства, отметив его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Хочу особо отметить Ваш многолетний неустанный подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, искреннюю заботу о духовном благополучии людей... Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил символичность совпадения Дня тезоименитства патриарха и Дня славянской письменности и культуры. Кроме того, Путин подчеркнул вклад патриарха Кирилла в укрепление ценностей православия, поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного, межнационального диалога и сбережение уникального культурного наследия России.
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