https://ria.ru/20230524/putevki-1873887749.html
Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей бойцов СВО
Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей бойцов СВО - РИА Новости, 24.05.2023
Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей бойцов СВО
Родители 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подали заявки на путевки в летние лагеря, в их числе 235 детей участников СВО, все они должны... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:51
2023-05-24T15:51
2023-05-24T15:51
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крестецкий район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Родители 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подали заявки на путевки в летние лагеря, в их числе 235 детей участников СВО, все они должны отдохнуть, сообщила министр труда и социальной защиты населения региона Светлана Семенова. Она пояснила, что дети из семей мобилизованных новгородцев имеют право на первоочередное предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь. Всего в 2023 году на организацию отдыха в бюджете области предусмотрено 30,7 млн рублей. Средняя стоимость одной льготной путевки на 21 день составляет почти 20 тысяч рублей. "Сейчас поступили заявки на летний отдых на 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 235 детей участников СВО. Все дети должны иметь возможность отдохнуть. Администрациями Великого Новгорода, Новгородского Старорусского и Крестецкого района представлено 749 путевок от 8 загородных оздоровительных лагерей. Эта работа сейчас продолжается", - отметила Семенова. Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум сообщил, что на базе детского загородного лагеря "Гверстянец" запланировано проведение внеочередной пятой смены для детей участников СВО - с 28 августа по 17 сентября. Власти региона планируют приобрести не менее 1900 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 150 сертификатов для детей-инвалидов. Кроме того, 111 детей смогут отдохнуть в профильных детских лагерях, открытых на базе комплексных центров социального обслуживания Маловишерского и Окуловского районов.
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html
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великий новгород, новгородская область, крестецкий район
Великий Новгород, Новгородская область, Крестецкий район
Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей бойцов СВО
Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей участников спецоперации
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Родители 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подали заявки на путевки в летние лагеря, в их числе 235 детей участников СВО, все они должны отдохнуть, сообщила министр труда и социальной защиты населения региона Светлана Семенова.
Она пояснила, что дети из семей мобилизованных новгородцев имеют право на первоочередное предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь. Всего в 2023 году на организацию отдыха в бюджете области предусмотрено 30,7 млн рублей. Средняя стоимость одной льготной путевки на 21 день составляет почти 20 тысяч рублей.
"Сейчас поступили заявки на летний отдых на 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 235 детей участников СВО. Все дети должны иметь возможность отдохнуть. Администрациями Великого Новгорода
, Новгородского Старорусского и Крестецкого района
представлено 749 путевок от 8 загородных оздоровительных лагерей. Эта работа сейчас продолжается", - отметила Семенова.
Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум сообщил, что на базе детского загородного лагеря "Гверстянец" запланировано проведение внеочередной пятой смены для детей участников СВО - с 28 августа по 17 сентября.
Власти региона планируют приобрести не менее 1900 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 150 сертификатов для детей-инвалидов. Кроме того, 111 детей смогут отдохнуть в профильных детских лагерях, открытых на базе комплексных центров социального обслуживания Маловишерского и Окуловского районов
.
В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту