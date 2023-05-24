https://ria.ru/20230524/putevki-1873887749.html

Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей бойцов СВО

Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей бойцов СВО - РИА Новости, 24.05.2023

Путевки в летние лагеря Новгородской области получат 235 детей бойцов СВО

Родители 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подали заявки на путевки в летние лагеря, в их числе 235 детей участников СВО, все они должны... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:51

2023-05-24T15:51

2023-05-24T15:51

великий новгород

новгородская область

крестецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101654/17/1016541724_0:65:3082:1799_1920x0_80_0_0_6c5ba9fc83d81ecc1f43b22bb1ae9227.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Родители 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подали заявки на путевки в летние лагеря, в их числе 235 детей участников СВО, все они должны отдохнуть, сообщила министр труда и социальной защиты населения региона Светлана Семенова. Она пояснила, что дети из семей мобилизованных новгородцев имеют право на первоочередное предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь. Всего в 2023 году на организацию отдыха в бюджете области предусмотрено 30,7 млн рублей. Средняя стоимость одной льготной путевки на 21 день составляет почти 20 тысяч рублей. "Сейчас поступили заявки на летний отдых на 1178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 235 детей участников СВО. Все дети должны иметь возможность отдохнуть. Администрациями Великого Новгорода, Новгородского Старорусского и Крестецкого района представлено 749 путевок от 8 загородных оздоровительных лагерей. Эта работа сейчас продолжается", - отметила Семенова. Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум сообщил, что на базе детского загородного лагеря "Гверстянец" запланировано проведение внеочередной пятой смены для детей участников СВО - с 28 августа по 17 сентября. Власти региона планируют приобрести не менее 1900 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 150 сертификатов для детей-инвалидов. Кроме того, 111 детей смогут отдохнуть в профильных детских лагерях, открытых на базе комплексных центров социального обслуживания Маловишерского и Окуловского районов.

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html

великий новгород

новгородская область

крестецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, новгородская область, крестецкий район