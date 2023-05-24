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СМИ: раскольническая ПЦУ перешла на новый календарь
СМИ: раскольническая ПЦУ перешла на новый календарь - РИА Новости, 24.05.2023
СМИ: раскольническая ПЦУ перешла на новый календарь
Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение о переходе на новый календарь, сообщил украинский телеканал "Громадське". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:14
2023-05-24T14:14
2023-05-24T15:53
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение о переходе на новый календарь, сообщил украинский телеканал "Громадське"."ПЦУ переходит на новый календарь — теперь Рождество будет праздноваться 25 декабря. Епископы на архиерейском соборе практически единогласно поддержали переход. Против выступил лишь один епископ, еще один воздержался", — говорится в публикации.Соответственно, сдвинутся и другие праздники — например, Покров Богородицы будет праздноваться 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. Однако Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников это не касается.Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви. В январе 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически она находится в подчинении у Константинополя. Большинство из 15 поместных православных церквей мира ПЦУ не признают.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски, в разных регионах запрещают деятельность церкви.
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
СМИ: раскольническая ПЦУ перешла на новый календарь
Архиереи раскольнической ПЦУ решили перейти на новоюлианский календарь
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение о переходе на новый календарь, сообщил украинский телеканал "Громадське"
.
"ПЦУ переходит на новый календарь — теперь Рождество будет праздноваться 25 декабря. Епископы на архиерейском соборе практически единогласно поддержали переход. Против выступил лишь один епископ, еще один воздержался", — говорится в публикации.
Соответственно, сдвинутся и другие праздники — например, Покров Богородицы будет праздноваться 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. Однако Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников это не касается.
Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который используют многие православные церкви, в том числе Константинопольская, Румынская, Болгарская или Элладская. До 2800 года он будет совпадать с григорианским, и в соответствии с ним Рождество приходится на 25 декабря. Пасха же рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из дней с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю.
Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.
Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви
. В январе 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически она находится в подчинении у Константинополя. Большинство из 15 поместных православных церквей мира ПЦУ не признают.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски, в разных регионах запрещают деятельность церкви.
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