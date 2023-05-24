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Профессор МГИМО предложил проверять релокантов на детекторе лжи
Профессор МГИМО предложил проверять релокантов на детекторе лжи - РИА Новости, 24.05.2023
Профессор МГИМО предложил проверять релокантов на детекторе лжи
Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков на форуме "Антитеррор" в Красноярске предложил проверять на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:51
2023-05-24T10:51
2023-05-24T10:51
специальная военная операция на украине
общество
мгимо
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 24 мая – РИА Новости. Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков на форуме "Антитеррор" в Красноярске предложил проверять на детекторе лжи россиян, сбежавших от мобилизации за границу и затем вернувшихся. "Был вопрос о том потоке, который сейчас вернется от убежавших после начала СВО от мобилизации. Это тысячи и тысячи людей. И я бы предложил каждого из них прогнать через детектор лжи. У нас нет сейчас такой возможности легально это сделать, но я думаю, нам нужно с таким предложением выйти, потому что мы не можем сказать, к кому из них западные или украинские спецслужбы подходили, а к кому нет. Поэтому ничего страшного не будет, если они ответят на несколько вопросов, как вы жили там, прежде чем мы позволим вам устроиться на работу и так далее", - сказал Безруков. В Красноярске с 24 по 26 мая проводится XVII всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности – Антитеррор". В рамках мероприятия проводится также всероссийская конференция, где участники обсуждают проблемы противодействия идеологии терроризма.
https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, мгимо, красноярск, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, МГИМО, Красноярск, Россия
Профессор МГИМО предложил проверять релокантов на детекторе лжи
Профессор Безруков предложил проверять вернувшихся в Россию релокантов на детекторе лжи