https://ria.ru/20230524/proverka-1873796136.html

Профессор МГИМО предложил проверять релокантов на детекторе лжи

Профессор МГИМО предложил проверять релокантов на детекторе лжи - РИА Новости, 24.05.2023

Профессор МГИМО предложил проверять релокантов на детекторе лжи

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков на форуме "Антитеррор" в Красноярске предложил проверять на... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:51

2023-05-24T10:51

2023-05-24T10:51

специальная военная операция на украине

общество

мгимо

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 24 мая – РИА Новости. Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков на форуме "Антитеррор" в Красноярске предложил проверять на детекторе лжи россиян, сбежавших от мобилизации за границу и затем вернувшихся. "Был вопрос о том потоке, который сейчас вернется от убежавших после начала СВО от мобилизации. Это тысячи и тысячи людей. И я бы предложил каждого из них прогнать через детектор лжи. У нас нет сейчас такой возможности легально это сделать, но я думаю, нам нужно с таким предложением выйти, потому что мы не можем сказать, к кому из них западные или украинские спецслужбы подходили, а к кому нет. Поэтому ничего страшного не будет, если они ответят на несколько вопросов, как вы жили там, прежде чем мы позволим вам устроиться на работу и так далее", - сказал Безруков. В Красноярске с 24 по 26 мая проводится XVII всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности – Антитеррор". В рамках мероприятия проводится также всероссийская конференция, где участники обсуждают проблемы противодействия идеологии терроризма.

https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html

красноярск

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мгимо, красноярск, россия