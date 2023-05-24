https://ria.ru/20230524/proval-1873759889.html

"О чем он только думал?" В США пришли в ужас от тактики Зеленского

"О чем он только думал?" В США пришли в ужас от тактики Зеленского - РИА Новости, 24.05.2023

"О чем он только думал?" В США пришли в ужас от тактики Зеленского

В США не поняли решения Владимира Зеленского удерживать Артемовск, заявил в интервью Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T03:35

2023-05-24T03:35

2023-05-24T03:35

в мире

артемовск

сша

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В США не поняли решения Владимира Зеленского удерживать Артемовск, заявил в интервью Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.По его мнению, многие западные военные эксперты, включая чиновников Пентагона, уже давно призывали украинцев организовать вывод войск из Артемовска, чтобы сохранить людей и боеприпасы."Но Зеленский, по сути, отклонил этот совет и решил отправить туда еще больше солдат, в том числе лучших украинских военнослужащих, чтобы попытаться удержать Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.). Он устроил из этого своеобразное театральное представление. <…> Что ж, все это провалилось", — отметил Биб.По словам специалиста, сегодня в Вашингтоне многие "качают головой, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский".В прошлую субботу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском, позже Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873505589.html

артемовск

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, артемовск, сша, владимир зеленский, украина