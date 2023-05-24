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Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России - РИА Новости, 24.05.2023
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07:48 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/protokol-1873768985.html
Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России
Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России - РИА Новости, 24.05.2023
Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России
Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и ряд других документов подписаны по итогам состоявшихся в Пекине... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T07:48
2023-05-24T07:48
экономика
россия
китай
пекин
михаил мишустин
ли цян
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и ряд других документов подписаны по итогам состоявшихся в Пекине российско-китайских переговоров, которые провели премьер России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян с участием делегаций стран. В частности, протокол о требованиях к зерну будет действовать между Россельхознадзором и главным таможенным управлением КНР. Между этими же ведомствами подписан еще один протокол - о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России. Также подписан меморандум о взаимопонимании между минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. В частности, стороны договорились развивать межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий двух стран в выставках и ярмарках, стимулировать предприятия к совместным мероприятиям в разных отраслях. В числе прочего подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между минспорта РФ и главным государственным управлением по физической культуре и спорту КНР. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о намерениях по продлению пилотной программы "Ускоренное патентное делопроизводство" между Роспатентом и государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html
https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html
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экономика, россия, китай, пекин, михаил мишустин, ли цян, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Михаил Мишустин, Ли Цян, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России

Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России, после визита Мишустина

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкОфициальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и ряд других документов подписаны по итогам состоявшихся в Пекине российско-китайских переговоров, которые провели премьер России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян с участием делегаций стран.
В частности, протокол о требованиях к зерну будет действовать между Россельхознадзором и главным таможенным управлением КНР. Между этими же ведомствами подписан еще один протокол - о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России.
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Также подписан меморандум о взаимопонимании между минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. В частности, стороны договорились развивать межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий двух стран в выставках и ярмарках, стимулировать предприятия к совместным мероприятиям в разных отраслях.
В числе прочего подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между минспорта РФ и главным государственным управлением по физической культуре и спорту КНР.
Кроме того, стороны приняли совместное заявление о намерениях по продлению пилотной программы "Ускоренное патентное делопроизводство" между Роспатентом и государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.
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ЭкономикаРоссияКитайПекинМихаил МишустинЛи ЦянФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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