https://ria.ru/20230524/protokol-1873768985.html

Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России

Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России - РИА Новости, 24.05.2023

Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из России

Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и ряд других документов подписаны по итогам состоявшихся в Пекине... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T07:48

2023-05-24T07:48

2023-05-24T07:48

экономика

россия

китай

пекин

михаил мишустин

ли цян

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873768239_0:36:3046:1749_1920x0_80_0_0_18f81d5603d4de9b06385d28a7418ef0.jpg

ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и ряд других документов подписаны по итогам состоявшихся в Пекине российско-китайских переговоров, которые провели премьер России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян с участием делегаций стран. В частности, протокол о требованиях к зерну будет действовать между Россельхознадзором и главным таможенным управлением КНР. Между этими же ведомствами подписан еще один протокол - о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России. Также подписан меморандум о взаимопонимании между минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. В частности, стороны договорились развивать межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий двух стран в выставках и ярмарках, стимулировать предприятия к совместным мероприятиям в разных отраслях. В числе прочего подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между минспорта РФ и главным государственным управлением по физической культуре и спорту КНР. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о намерениях по продлению пилотной программы "Ускоренное патентное делопроизводство" между Роспатентом и государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html

https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, пекин, михаил мишустин, ли цян, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)