https://ria.ru/20230524/progress-1873947839.html

"Прогресс МС-23" с наноспутником и оборудованием пристыковался к МКС

"Прогресс МС-23" с наноспутником и оборудованием пристыковался к МКС - РИА Новости, 24.05.2023

"Прогресс МС-23" с наноспутником и оборудованием пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" пристыковался к МКС, доставив на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе рабочее место для открытого космоса и бауманский... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:26

2023-05-24T19:26

2023-05-24T19:26

байконур (город)

роскосмос

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-23" пристыковался к МКС, доставив на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе рабочее место для открытого космоса и бауманский наноспутник. Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Ракета стартовала с космодрома Байконур 24 мая в 15:56. Полёт прошел по сверхбыстрой схеме сближения и продлился всего 3 часа 25 минут. "Прогресс МС-23" доставил на МКС более 2,5 тонны грузов — топливо и сжатые газы, воду, оборудование и инструменты укладки для экспериментов, одежды и еду для экипажа. Корабль привез оборудование для космических экспериментов "Асептик", "Ураган", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и "Вампир". Также на станцию доставлены универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты установят на внешней поверхности модуля "Звезда", и наноспутник "Парус-МГТУ", разработанный студентами-бауманцами. Его запуск станет еще одной работой для космонавтов за бортом МКС. На орбите "Прогресс МС-23" должен провести 189 суток. Сейчас на станции находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

https://ria.ru/20230522/kosmos-1873447818.html

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байконур (город), роскосмос