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В Госдуму внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции - РИА Новости, 24.05.2023
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18:38 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/proekt-1873936674.html
В Госдуму внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции
В Госдуму внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции - РИА Новости, 24.05.2023
В Госдуму внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции
Межфракционный проект о запрете смены пола без проведения хирургической операции подготовлен и завтра будет внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:38
2023-05-24T18:38
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Межфракционный проект о запрете смены пола без проведения хирургической операции подготовлен и завтра будет внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). "Заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков на заседании совета Государственной Думы сообщил, что подготовлен и завтра будет внесен межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции", - сообщает пресс-служба Думы. Как отмечается в сообщении, председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал внесение указанного законопроекта, а также предложение Даванкова всем депутатам присоединиться к авторству и подписать законопроект. Володин предложил пригласить представителей Минздрава на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении. Ранее Володин сообщил, что прошло совещание с профильными министерствами по вопросам, связанным со сменой пола в России, Даванкову было поручено совместно с коллегами внести предложения в этой сфере.
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здоровье - общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Здоровье - Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции

В Госдуму в четверг внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Межфракционный проект о запрете смены пола без проведения хирургической операции подготовлен и завтра будет внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
"Заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков на заседании совета Государственной Думы сообщил, что подготовлен и завтра будет внесен межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции", - сообщает пресс-служба Думы.
Как отмечается в сообщении, председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал внесение указанного законопроекта, а также предложение Даванкова всем депутатам присоединиться к авторству и подписать законопроект.
Володин предложил пригласить представителей Минздрава на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении.
Ранее Володин сообщил, что прошло совещание с профильными министерствами по вопросам, связанным со сменой пола в России, Даванкову было поручено совместно с коллегами внести предложения в этой сфере.
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