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Госдума приняла в I чтении проект о выезде лиц, имеющих доступ к гостайне

Госдума приняла в I чтении проект о выезде лиц, имеющих доступ к гостайне - РИА Новости, 24.05.2023

Госдума приняла в I чтении проект о выезде лиц, имеющих доступ к гостайне

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:12

2023-05-24T15:12

2023-05-24T15:12

василий пискарев

госдума рф

фсб

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР. Законопроектом предполагается ввести термин "режим секретности", уточнить определение "допуск к государственной тайне", установить процедуру оформления допуска к государственной тайне и условия его прекращения, обязанности носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также условия ограничения прав граждан, допущенных (допускавшихся) к государственной тайне. Инициативой также в частности, уточняются полномочия президента РФ и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, сообщил ранее глава комитета по безопасности ГД, один из соавторов законопроекта Василий Пискарев. При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проведения проверочных мероприятий, также рассказал политик. Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет межведомственная комиссия по гостайне, уточнил Пискаев. В пояснительных материалах к проекту также отмечается, что предполагается внести изменения, устанавливающие порядок обжалования решений об ограничении права на выезд из РФ граждан в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих государственную тайну, а также уведомления должностными лицами, получившими допуск к государственной тайне в особом порядке, ФСБ России и СВР России. Также он рассказал журналистам, что вводятся, в частности, дополнительные основания для отказа в допуске к государственной тайне. Речь идет о наличии у должностного лица или его близких родственников зарубежной недвижимости, счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за рубежом, иностранных финансовых инструментов. Отказ в допуске к гостайне исключает возможность замещения должностей, связанных с получением секретных сведений, отметил парламентарий. По его словам, о причинах такого решения "красноречиво говорит" статистика уголовных дел и проведенных проверок. За совершение государственной измены в 2017-2022 годах по статье 275 УК РФ привлечены к уголовной ответственности 48 российских граждан, допущенных к государственной тайне либо имевших возможность собирать засекреченные сведения через свои связи, сообщил Пискарев. "Они были завербованы иностранными спецслужбами во время выезда за рубеж, в том числе под угрозой негативных последствий в отношении имеющегося у них за рубежом имущества и денежных средств", - отметил он. Ежегодно фиксируется не менее двух тысяч нарушений "секретоносителями" порядка выезда за рубеж, а также около 200 фактов умышленной несдачи загранпаспортов при вынесении решений о временном ограничении права выезда за границу, рассказал политик. Кроме того, по его словам в 2022 году привлечено к административной и дисциплинарной ответственности более двух тысяч секретоносителей, 234 – лишены допуска к гостайне, а 196 лиц уволены, после вступления в июле 2022 г. в действие ст. 283.2 УК РФ более 30 секретоносителей за незаконный выезд за границу привлечены к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20230524/gostayna-1873854395.html

https://ria.ru/20221024/gostayna-1826185865.html

https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html

https://ria.ru/20230523/zakon-1873612619.html

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василий пискарев, госдума рф, фсб, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия