https://ria.ru/20230524/prilepin-1873917672.html

Прилепина перевели в обычную палату

Прилепина перевели в обычную палату - РИА Новости, 24.05.2023

Прилепина перевели в обычную палату

Сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату, его состояние стабильное,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:40

2023-05-24T17:40

2023-05-24T17:48

общество

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_0:128:3076:1858_1920x0_80_0_0_ec83604cb437910149013ce195ddd77d.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату, его состояние стабильное, рассказали в пресс-службе писателя."Состояние Захара Прилепина стабильное. Сегодня его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату", — сообщили в пресс-службе, добавив, что "начинается новый этап лечения и реабилитации".Эту информацию также подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся", - написал Никитин в своем телеграм-канале.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног, 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая писателю Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, глеб никитин