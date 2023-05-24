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В Приамурье лишат поддержки аграриев, нарушающих запрет на работу мигрантов - РИА Новости, 24.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
08:56 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/priamure-1873774385.html
В Приамурье лишат поддержки аграриев, нарушающих запрет на работу мигрантов
В Приамурье лишат поддержки аграриев, нарушающих запрет на работу мигрантов - РИА Новости, 24.05.2023
В Приамурье лишат поддержки аграриев, нарушающих запрет на работу мигрантов
Хозяйства Приамурья, нарушившие запрет на привлечение иностранцев в сельском хозяйстве, будут лишать господдержки и изымать арендованные земли, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:56
2023-05-24T08:56
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Хозяйства Приамурья, нарушившие запрет на привлечение иностранцев в сельском хозяйстве, будут лишать господдержки и изымать арендованные земли, сообщает правительство Амурской области. Как отметили на заседании в правительстве области, вопреки установленному запрету с начала года факты незаконного привлечения мигрантов выявлены на сельхозпредприятиях в восьми районах и округах региона — Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском и Ромненском, а также в Михайловском и Октябрьском. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать межведомственные рабочие группы, чтобы оперативно выявлять факты нарушения закона. В комиссии войдут представители исполнительной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов. "Привлечение иностранных граждан к сельхозработам недопустимо. Работу в регионе провели большую, и результаты необходимо сохранить. Это вопрос продовольственной безопасности страны. Межведомственные рабочие группы в муниципалитетах создать в течение недели. Эту тему будем держать на жестком контроле. Хозяйства, которые рискнут нарушить закон, будем привлекать к максимальной ответственности, вплоть до изымания земель, находящихся в аренде, и лишения господдержки", - сказал Орлов. Как отметили в правительстве региона, в Амурской области благодаря запрету на использование в сельском хозяйстве иностранной рабочей силы амурские аграрии стали активнее привлекать на работу студентов и местных жителей. Для этого, в том числе, начали вкладываться в благоустройство сельских территорий. По словам зампреда правительства - министра сельского хозяйства области Олега Туркова, амурские хозяйства во время закрытия границ из-за пандемии достигли рекордных показателей во многих сферах. "Во время пандемии ни один гектар не был брошен. Считаю, что мы можем обходиться без иностранных рабочих в сельском хозяйстве", - сказал Турков.
https://ria.ru/20221202/agrarii-1835832785.html
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье лишат поддержки аграриев, нарушающих запрет на работу мигрантов

Правительство Приамурья лишит господдержки аграриев, нарушающих запрет на работу мигрантов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая картофеля на фермерском поле
Уборка урожая картофеля на фермерском поле - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая картофеля на фермерском поле. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Хозяйства Приамурья, нарушившие запрет на привлечение иностранцев в сельском хозяйстве, будут лишать господдержки и изымать арендованные земли, сообщает правительство Амурской области.
Как отметили на заседании в правительстве области, вопреки установленному запрету с начала года факты незаконного привлечения мигрантов выявлены на сельхозпредприятиях в восьми районах и округах региона — Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском и Ромненском, а также в Михайловском и Октябрьском. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать межведомственные рабочие группы, чтобы оперативно выявлять факты нарушения закона. В комиссии войдут представители исполнительной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов.
«
"Привлечение иностранных граждан к сельхозработам недопустимо. Работу в регионе провели большую, и результаты необходимо сохранить. Это вопрос продовольственной безопасности страны. Межведомственные рабочие группы в муниципалитетах создать в течение недели. Эту тему будем держать на жестком контроле. Хозяйства, которые рискнут нарушить закон, будем привлекать к максимальной ответственности, вплоть до изымания земель, находящихся в аренде, и лишения господдержки", - сказал Орлов.
Как отметили в правительстве региона, в Амурской области благодаря запрету на использование в сельском хозяйстве иностранной рабочей силы амурские аграрии стали активнее привлекать на работу студентов и местных жителей. Для этого, в том числе, начали вкладываться в благоустройство сельских территорий. По словам зампреда правительства - министра сельского хозяйства области Олега Туркова, амурские хозяйства во время закрытия границ из-за пандемии достигли рекордных показателей во многих сферах. "Во время пандемии ни один гектар не был брошен. Считаю, что мы можем обходиться без иностранных рабочих в сельском хозяйстве", - сказал Турков.
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