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ВСУ потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.05.2023

ВСУ потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:10

2023-05-24T17:10

2023-05-24T17:10

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б" и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

херсонская область

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2023

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область