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ВСУ потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.05.2023
ВСУ потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:10
2023-05-24T17:10
2023-05-24T17:10
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б" и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
херсонская область
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РИА Новости
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
ВСУ потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 25 военных и гаубицу на Херсонском направлении