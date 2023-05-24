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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 24.05.2023 (обновлено: 17:12 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/poteri-1873906546.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 24.05.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:01
2023-05-24T17:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледар, Шевченко Донецкой народной республики, а также в районе Малой Токмачки, Марфополя и Каменского на Запорожье."Потери противника на данных направлениях составили до 125 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.В свою очередь, на херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожены до 25 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б" и два автомобиля.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял до 125 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледар, Шевченко Донецкой народной республики, а также в районе Малой Токмачки, Марфополя и Каменского на Запорожье.
"Потери противника на данных направлениях составили до 125 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
В свою очередь, на херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожены до 25 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б" и два автомобиля.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 мая, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьЗапорожская область
 
 
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