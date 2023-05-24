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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 24.05.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:01
2023-05-24T17:01
2023-05-24T17:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледар, Шевченко Донецкой народной республики, а также в районе Малой Токмачки, Марфополя и Каменского на Запорожье."Потери противника на данных направлениях составили до 125 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.В свою очередь, на херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожены до 25 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б" и два автомобиля.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял до 125 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях