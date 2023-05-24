https://ria.ru/20230524/poslableniya-1873937259.html
Банк России не продлит ряд послаблений для банков
Банк России не продлит ряд послаблений для банков - РИА Новости, 24.05.2023
Банк России не продлит ряд послаблений для банков
Банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:41
2023-05-24T18:41
2023-05-24T18:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, говорится в сообщении на сайте регулятора."С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора КО (кредитные организации - ред.) обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем Банк России принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года. Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе", - сказано в релизе.Среди мер, которые завершают действие и не будут продлены - во-первых, отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юрлиц. Продление этой меры нецелесообразно на фоне восстановления прибыльности сектора и действия послаблений по надбавкам к достаточности капитала. Банки должны отражать и признавать реализовавшиеся потери, чтобы избежать накопления системных рисков, считают в ЦБ.Во-вторых, не будет продлена возможность не признавать дефолт по заемщику, обусловленный действием ограничительных мер.Кроме того, завершается неприменение мер за использование кредитными организациями - кредиторами "старой" отчетности в отношении юрлиц-эмитентов, КО-эмитентов или контрагентов. "Продление меры нецелесообразно в связи с постепенным переходом к раскрытию информации и отчетности эмитентами и КО, а также практической необходимостью использовать в оценке рисков КО-кредиторами актуальную информацию о деятельности контрагентов", - пояснили в ЦБ.
https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Банк России не продлит ряд послаблений для банков
Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений для банков после их окончания
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, говорится в сообщении на сайте
регулятора.
"С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора КО (кредитные организации - ред.) обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем Банк России принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года. Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе", - сказано в релизе.
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Среди мер, которые завершают действие и не будут продлены - во-первых, отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юрлиц. Продление этой меры нецелесообразно на фоне восстановления прибыльности сектора и действия послаблений по надбавкам к достаточности капитала. Банки должны отражать и признавать реализовавшиеся потери, чтобы избежать накопления системных рисков, считают в ЦБ.
Во-вторых, не будет продлена возможность не признавать дефолт по заемщику, обусловленный действием ограничительных мер.
Кроме того, завершается неприменение мер за использование кредитными организациями - кредиторами "старой" отчетности в отношении юрлиц-эмитентов, КО-эмитентов или контрагентов. "Продление меры нецелесообразно в связи с постепенным переходом к раскрытию информации и отчетности эмитентами и КО, а также практической необходимостью использовать в оценке рисков КО-кредиторами актуальную информацию о деятельности контрагентов", - пояснили в ЦБ.
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