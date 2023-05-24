https://ria.ru/20230524/poslableniya-1873937259.html

Банк России не продлит ряд послаблений для банков

Банк России не продлит ряд послаблений для банков - РИА Новости, 24.05.2023

Банк России не продлит ряд послаблений для банков

Банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:41

2023-05-24T18:41

2023-05-24T18:43

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, говорится в сообщении на сайте регулятора."С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора КО (кредитные организации - ред.) обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем Банк России принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года. Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе", - сказано в релизе.Среди мер, которые завершают действие и не будут продлены - во-первых, отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юрлиц. Продление этой меры нецелесообразно на фоне восстановления прибыльности сектора и действия послаблений по надбавкам к достаточности капитала. Банки должны отражать и признавать реализовавшиеся потери, чтобы избежать накопления системных рисков, считают в ЦБ.Во-вторых, не будет продлена возможность не признавать дефолт по заемщику, обусловленный действием ограничительных мер.Кроме того, завершается неприменение мер за использование кредитными организациями - кредиторами "старой" отчетности в отношении юрлиц-эмитентов, КО-эмитентов или контрагентов. "Продление меры нецелесообразно в связи с постепенным переходом к раскрытию информации и отчетности эмитентами и КО, а также практической необходимостью использовать в оценке рисков КО-кредиторами актуальную информацию о деятельности контрагентов", - пояснили в ЦБ.

https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия