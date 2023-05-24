https://ria.ru/20230524/posadka-1873918742.html

Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке

Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке - РИА Новости, 24.05.2023

Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке

Прокурор просит приговорить к шести годам колонии пилота самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:44

2023-05-24T17:44

2023-05-24T17:49

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мурманск

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происшествия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Прокурор просит приговорить к шести годам колонии пилота самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили РИА Новости в Мособлсуде. "В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Евдокима виновным по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта) и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказали в суде. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В итоге на скамью подсудимых попал один человек – командир борта Денис Евдокимов. Именно его "действия по управлению воздушным судном", по оценке СК РФ, привели к трагедии, диспетчеры же и аварийные службы, считает следствие, ничего поделать не могли. Уголовное дело слушается в Химкинском городском суде Подмосковья, за нарушение правил безопасности летчику грозит до семи лет заключения.

https://ria.ru/20230522/reys-1873472097.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), мурманск, москва, россия, происшествия