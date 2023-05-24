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Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке - РИА Новости, 24.05.2023
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17:44 24.05.2023 (обновлено: 17:49 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/posadka-1873918742.html
Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке
Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке - РИА Новости, 24.05.2023
Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке
Прокурор просит приговорить к шести годам колонии пилота самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:44
2023-05-24T17:49
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мурманск
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Прокурор просит приговорить к шести годам колонии пилота самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили РИА Новости в Мособлсуде. "В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Евдокима виновным по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта) и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказали в суде. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В итоге на скамью подсудимых попал один человек – командир борта Денис Евдокимов. Именно его "действия по управлению воздушным судном", по оценке СК РФ, привели к трагедии, диспетчеры же и аварийные службы, считает следствие, ничего поделать не могли. Уголовное дело слушается в Химкинском городском суде Подмосковья, за нарушение правил безопасности летчику грозит до семи лет заключения.
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московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), мурманск, москва, россия, происшествия
Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Мурманск, Москва, Россия, Происшествия
Прокурор попросил срок для пилота самолета Superjet, сгоревшего при посадке

Прокурор попросил шесть лет для пилота Superjet за жесткую посадку в Шереметьево

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Прокурор просит приговорить к шести годам колонии пилота самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили РИА Новости в Мособлсуде.
"В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Евдокима виновным по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта) и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказали в суде.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
В итоге на скамью подсудимых попал один человек – командир борта Денис Евдокимов. Именно его "действия по управлению воздушным судном", по оценке СК РФ, привели к трагедии, диспетчеры же и аварийные службы, считает следствие, ничего поделать не могли. Уголовное дело слушается в Химкинском городском суде Подмосковья, за нарушение правил безопасности летчику грозит до семи лет заключения.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми
22 мая, 17:53
 
Московский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Шереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)МурманскМоскваРоссияПроисшествия
 
 
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