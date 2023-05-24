https://ria.ru/20230524/porazhenie-1873765083.html

В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение

В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение - РИА Новости, 24.05.2023

В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение

Западу придется признать, что он больше не сможет управлять миром из-за роста влияния БРИКС, написал британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:43

2023-05-24T06:43

2023-05-24T10:12

в мире

сша

китай

бразилия

g7

брикс

россия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западу придется признать, что он больше не сможет управлять миром из-за роста влияния БРИКС, написал британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф."И время однополярности под США, и экономическое доминирование G7 ушли в историю. <…> Да, "Большая семерка" должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов", — заявил он.По словам журналиста, "намерение 19 стран присоединиться к БРИКС" говорит о возросшей роли объединения на международной арене."Сейчас БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой. Очевидно, что ее членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий", — отметил обозреватель.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230523/briks-1873523374.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, китай, бразилия, g7, брикс, россия