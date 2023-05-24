Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 24.05.2023 (обновлено: 10:12 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/porazhenie-1873765083.html
В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение
В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение - РИА Новости, 24.05.2023
В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение
Западу придется признать, что он больше не сможет управлять миром из-за роста влияния БРИКС, написал британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:43
2023-05-24T10:12
в мире
сша
китай
бразилия
g7
брикс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013548_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3567904ebcbcc1451d1d522f5ca232de.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западу придется признать, что он больше не сможет управлять миром из-за роста влияния БРИКС, написал британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф.&quot;И время однополярности под США, и экономическое доминирование G7 ушли в историю. &lt;…&gt; Да, &quot;Большая семерка&quot; должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов&quot;, — заявил он.По словам журналиста, "намерение 19 стран присоединиться к БРИКС" говорит о возросшей роли объединения на международной арене."Сейчас БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой. Очевидно, что ее членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий", — отметил обозреватель.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230523/briks-1873523374.html
сша
китай
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013548_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_1e2483f51e9ed0f7140331198e2334f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, бразилия, g7, брикс, россия
В мире, США, Китай, Бразилия, G7, БРИКС, Россия
В Британии рассказали, кто заставит Запад признать свое поражение

Financial Times: рост влияния БРИКС означает конец американской гегемонии и господства G7

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7
Лидеры G7 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западу придется признать, что он больше не сможет управлять миром из-за роста влияния БРИКС, написал британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф.
«

"И время однополярности под США, и экономическое доминирование G7 ушли в историю. <…> Да, "Большая семерка" должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов", — заявил он.

По словам журналиста, "намерение 19 стран присоединиться к БРИКС" говорит о возросшей роли объединения на международной арене.
"Сейчас БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой. Очевидно, что ее членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий", — отметил обозреватель.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В "Росконгрессе" предложили альтернативу МВФ для стран БРИКС
Вчера, 01:32
 
В миреСШАКитайБразилияG7БРИКСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала