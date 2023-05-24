https://ria.ru/20230524/polsha-1873956937.html

Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов

Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов - РИА Новости, 24.05.2023

Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов

Европейская комиссия отправила Польше требование о выплате части штрафов, наложенных на республику за невыполнение решений европейского суда, связанных с... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:04

2023-05-24T20:04

2023-05-24T20:04

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польша

еврокомиссия

европа

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Европейская комиссия отправила Польше требование о выплате части штрафов, наложенных на республику за невыполнение решений европейского суда, связанных с судебной реформой в стране, сообщила радиостанция RMF FM. Как рассказал радиостанции представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, "эти требования на общую сумму 174 миллиона евро". По данным источника RMF FM, в ближайшие недели эти средства будут вычтены из денег, причитающихся стране из европейских фондов, потому что Польша отказывается платить штрафы. В октябре 2021 года суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Летом 2022 года, согласно принятым страной под давлением ЕК поправкам к закону "О Верховном суде", на смену дисциплинарной палате была создана палата профессиональной ответственности судей. 20 апреля эта сумма была уменьшена до полумиллиона. Начисление штрафов прекратится 5 июня, когда европейский суд вынесет окончательное решение по делу о польской судебной реформе.

https://ria.ru/20230523/polsha-1873594809.html

https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, еврокомиссия, европа