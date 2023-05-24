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Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов - РИА Новости, 24.05.2023
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20:04 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/polsha-1873956937.html
Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов
Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов - РИА Новости, 24.05.2023
Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов
Европейская комиссия отправила Польше требование о выплате части штрафов, наложенных на республику за невыполнение решений европейского суда, связанных с... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:04
2023-05-24T20:04
в мире
польша
еврокомиссия
европа
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Европейская комиссия отправила Польше требование о выплате части штрафов, наложенных на республику за невыполнение решений европейского суда, связанных с судебной реформой в стране, сообщила радиостанция RMF FM. Как рассказал радиостанции представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, "эти требования на общую сумму 174 миллиона евро". По данным источника RMF FM, в ближайшие недели эти средства будут вычтены из денег, причитающихся стране из европейских фондов, потому что Польша отказывается платить штрафы. В октябре 2021 года суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Летом 2022 года, согласно принятым страной под давлением ЕК поправкам к закону "О Верховном суде", на смену дисциплинарной палате была создана палата профессиональной ответственности судей. 20 апреля эта сумма была уменьшена до полумиллиона. Начисление штрафов прекратится 5 июня, когда европейский суд вынесет окончательное решение по делу о польской судебной реформе.
https://ria.ru/20230523/polsha-1873594809.html
https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html
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в мире, польша, еврокомиссия, европа
В мире, Польша, Еврокомиссия, Европа
Польша задолжала Еврокомиссии 174 миллиона евро штрафов

ЕК потребовала от Польши выплатить часть штрафов на 174 миллиона евро за судебную реформу

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Европейская комиссия отправила Польше требование о выплате части штрафов, наложенных на республику за невыполнение решений европейского суда, связанных с судебной реформой в стране, сообщила радиостанция RMF FM.
Как рассказал радиостанции представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, "эти требования на общую сумму 174 миллиона евро".
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По данным источника RMF FM, в ближайшие недели эти средства будут вычтены из денег, причитающихся стране из европейских фондов, потому что Польша отказывается платить штрафы.
В октябре 2021 года суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Летом 2022 года, согласно принятым страной под давлением ЕК поправкам к закону "О Верховном суде", на смену дисциплинарной палате была создана палата профессиональной ответственности судей. 20 апреля эта сумма была уменьшена до полумиллиона.
Начисление штрафов прекратится 5 июня, когда европейский суд вынесет окончательное решение по делу о польской судебной реформе.
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