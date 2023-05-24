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Песков прокомментировал заявления из Польши о перевороте в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2023
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17:57 24.05.2023 (обновлено: 18:31 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/polsha-1873925137.html
Песков прокомментировал заявления из Польши о перевороте в Белоруссии
Песков прокомментировал заявления из Польши о перевороте в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2023
Песков прокомментировал заявления из Польши о перевороте в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что Польша - враждебное для РФ... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:57
2023-05-24T18:31
в мире
польша
белоруссия
дмитрий песков
россия
вальдемар скшипчак
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что Польша - враждебное для РФ государство, а у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что Москва и будет делать перед лицом такой очевидной угрозы."Польша это враждебное для нас государство. Я бы пошел бы дальше, я бы не стал называть недружественным. Потому что, к сожалению, польское руководство сейчас буквально заходится в истериках русофобии. И мы видим, что это вот враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства. А это соседнее государство является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", - сказал Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
https://ria.ru/20230524/polsha-1873856552.html
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в мире, польша, белоруссия, дмитрий песков, россия, вальдемар скшипчак
В мире, Польша, Белоруссия, Дмитрий Песков, Россия, Вальдемар Скшипчак
Песков прокомментировал заявления из Польши о перевороте в Белоруссии

Песков назвал Польшу враждебным государством, комментируя слова о перевороте в Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что Польша - враждебное для РФ государство, а у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что Москва и будет делать перед лицом такой очевидной угрозы.
«
"Польша это враждебное для нас государство. Я бы пошел бы дальше, я бы не стал называть недружественным. Потому что, к сожалению, польское руководство сейчас буквально заходится в истериках русофобии. И мы видим, что это вот враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства. А это соседнее государство является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", - сказал Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Захарова предостерегла Польшу от героизации "проклятых солдат"
Вчера, 13:50
 
В миреПольшаБелоруссияДмитрий ПесковРоссияВальдемар Скшипчак
 
 
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