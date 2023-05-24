https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html

В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ

В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023

В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ

Подпольная организация "Русский Херсон" помогла российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, технику и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T04:36

2023-05-24T04:36

2023-05-24T09:41

специальная военная операция на украине

херсон

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вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 мая — РИА Новости. Подпольная организация "Русский Херсон" помогла российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, технику и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости активист на видео, переданном из города."Русский Херсон" работает ради освобождения оккупированного нацистами города. Силами нашей организации продолжается сбор и передача сведений о расположении военизированных формирований Украины. Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов", — рассказал он.По словам подпольщика, для успешного наведения огня активисты устанавливают радиомаяки в местах расположения украинских военных как в Херсоне, так и по всему правобережью Херсонской бласти.О создании организации "Русский Херсон" подпольщики заявили в начале апреля. Ее задачи — выявление мест скопления техники и военнослужащих ВСУ и передачаданных российским Вооруженным силам. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллерии уничтожить ангар с техникой, миномет и места дислокации подразделения теробороны под Херсоном.

https://ria.ru/20230523/artilleristy-1873739088.html

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херсон, украина, остров, вооруженные силы украины, безопасность