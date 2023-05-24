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В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 24.05.2023 (обновлено: 09:41 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ
Подпольная организация "Русский Херсон" помогла российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, технику и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T04:36
2023-05-24T09:41
специальная военная операция на украине
херсон
украина
остров
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 мая — РИА Новости. Подпольная организация "Русский Херсон" помогла российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, технику и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости активист на видео, переданном из города."Русский Херсон" работает ради освобождения оккупированного нацистами города. Силами нашей организации продолжается сбор и передача сведений о расположении военизированных формирований Украины. Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов", — рассказал он.По словам подпольщика, для успешного наведения огня активисты устанавливают радиомаяки в местах расположения украинских военных как в Херсоне, так и по всему правобережью Херсонской бласти.О создании организации "Русский Херсон" подпольщики заявили в начале апреля. Ее задачи — выявление мест скопления техники и военнослужащих ВСУ и передачаданных российским Вооруженным силам. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллерии уничтожить ангар с техникой, миномет и места дислокации подразделения теробороны под Херсоном.
https://ria.ru/20230523/artilleristy-1873739088.html
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херсон, украина, остров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Остров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ

Активист подполья Херсона рассказал о помощи в уничтожении склада боеприпасов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 мая — РИА Новости. Подпольная организация "Русский Херсон" помогла российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, технику и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости активист на видео, переданном из города.
"Русский Херсон" работает ради освобождения оккупированного нацистами города. Силами нашей организации продолжается сбор и передача сведений о расположении военизированных формирований Украины. Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов", — рассказал он.
По словам подпольщика, для успешного наведения огня активисты устанавливают радиомаяки в местах расположения украинских военных как в Херсоне, так и по всему правобережью Херсонской бласти.
О создании организации "Русский Херсон" подпольщики заявили в начале апреля. Ее задачи — выявление мест скопления техники и военнослужащих ВСУ и передачаданных российским Вооруженным силам. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллерии уничтожить ангар с техникой, миномет и места дислокации подразделения теробороны под Херсоном.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинаОстровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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