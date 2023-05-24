https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ
Подпольная организация "Русский Херсон" помогла российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, технику и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T04:36
2023-05-24T04:36
2023-05-24T09:41
специальная военная операция на украине
херсон
украина
остров
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 мая — РИА Новости. Подпольная организация "Русский Херсон" помогла российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, технику и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости активист на видео, переданном из города."Русский Херсон" работает ради освобождения оккупированного нацистами города. Силами нашей организации продолжается сбор и передача сведений о расположении военизированных формирований Украины. Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов", — рассказал он.По словам подпольщика, для успешного наведения огня активисты устанавливают радиомаяки в местах расположения украинских военных как в Херсоне, так и по всему правобережью Херсонской бласти.О создании организации "Русский Херсон" подпольщики заявили в начале апреля. Ее задачи — выявление мест скопления техники и военнослужащих ВСУ и передачаданных российским Вооруженным силам. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллерии уничтожить ангар с техникой, миномет и места дислокации подразделения теробороны под Херсоном.
https://ria.ru/20230523/artilleristy-1873739088.html
херсон
украина
остров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f51bd6f98e9159f23babb012be5b883a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, остров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Остров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В подполье Херсона рассказали о помощи в уничтожении склада ВСУ
Активист подполья Херсона рассказал о помощи в уничтожении склада боеприпасов ВСУ