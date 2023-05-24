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В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 24.05.2023
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Архангельская область
 
11:17 24.05.2023
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В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО
В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 24.05.2023
В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО
Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который вносит одного из членов семьи участников специальной военной операции в перечень... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:17
2023-05-24T11:17
архангельская область
архангельская область
херсонская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который вносит одного из членов семьи участников специальной военной операции в перечень граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки, сообщила пресс-служба заксобрания Архангельской области. "Право на льготу получит один из членов семьи военнослужащих, добровольцев, сотрудников некоторых федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, выполняющих возложенные на них задачи в ходе СВО", - говорится в сообщении. Выплата до 100 тысяч рублей предусмотрена на оплату работ по прокладке газовой трубы в границах домовладения или приобретение и установку газового оборудования в рамках социальной газификации. "Мы дополняем меры поддержки семей участников спецоперации, поскольку ранее такая льгота была предусмотрена для членов семей мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий. Еще одним законопроектом предоставляем участникам СВО право на бесплатную юридическую помощь", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что соответствующие изменения внесены в областной закон "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской области". Ранее такое право было предоставлено членам семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также переселенцам, вынужденно покинувшим территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшим в Архангельскую область.
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архангельская область, херсонская область , луганская народная республика, вооруженные силы рф
Архангельская область, Архангельская область, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО

Депутаты заксобрания Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который вносит одного из членов семьи участников специальной военной операции в перечень граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки, сообщила пресс-служба заксобрания Архангельской области.
«
"Право на льготу получит один из членов семьи военнослужащих, добровольцев, сотрудников некоторых федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, выполняющих возложенные на них задачи в ходе СВО", - говорится в сообщении.
Выплата до 100 тысяч рублей предусмотрена на оплату работ по прокладке газовой трубы в границах домовладения или приобретение и установку газового оборудования в рамках социальной газификации.
«
"Мы дополняем меры поддержки семей участников спецоперации, поскольку ранее такая льгота была предусмотрена для членов семей мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий. Еще одним законопроектом предоставляем участникам СВО право на бесплатную юридическую помощь", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что соответствующие изменения внесены в областной закон "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской области". Ранее такое право было предоставлено членам семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также переселенцам, вынужденно покинувшим территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшим в Архангельскую область.
 
Архангельская областьАрхангельская областьХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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