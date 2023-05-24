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В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО

В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 24.05.2023

В Архангельской области расширили меры поддержки семей участников СВО

Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который вносит одного из членов семьи участников специальной военной операции в перечень... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:17

2023-05-24T11:17

2023-05-24T11:17

архангельская область

архангельская область

херсонская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который вносит одного из членов семьи участников специальной военной операции в перечень граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки, сообщила пресс-служба заксобрания Архангельской области. "Право на льготу получит один из членов семьи военнослужащих, добровольцев, сотрудников некоторых федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, выполняющих возложенные на них задачи в ходе СВО", - говорится в сообщении. Выплата до 100 тысяч рублей предусмотрена на оплату работ по прокладке газовой трубы в границах домовладения или приобретение и установку газового оборудования в рамках социальной газификации. "Мы дополняем меры поддержки семей участников спецоперации, поскольку ранее такая льгота была предусмотрена для членов семей мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий. Еще одним законопроектом предоставляем участникам СВО право на бесплатную юридическую помощь", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что соответствующие изменения внесены в областной закон "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской области". Ранее такое право было предоставлено членам семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также переселенцам, вынужденно покинувшим территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшим в Архангельскую область.

архангельская область

херсонская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

архангельская область, херсонская область , луганская народная республика, вооруженные силы рф