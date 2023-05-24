https://ria.ru/20230524/plan-1873957524.html

План Зеленского по Украине не является мирным, заявил Медведчук

План Зеленского по Украине не является мирным, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.05.2023

План Зеленского по Украине не является мирным, заявил Медведчук

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским план по урегулированию конфликта не является мирным, заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:11

2023-05-24T20:11

2023-05-24T21:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским план по урегулированию конфликта не является мирным, заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук в комментарии для Telegram-канала "Другая Украина"."Широко анонсированный мирный план Зеленского, с которым он ездит в рекламных целях по миру, никаким планом не является — это просто список непомерно амбициозных желаний Зеленского и его окружения", — отметил он.По его словам, предложенные формулировки сводятся к трем положениям: выводу российских войск, наказанию Москвы и построению на этом нового мирового порядка и системы безопасности."Как видим, ключевыми моментами этого плана являются наказание, ослабление и военное поражение России. Но если речь идет о поражении какой-то стороны, то это нельзя назвать мирным планом", — подчеркнул Медведчук.Украинский политик пояснил, что за этим планом стоит "не Зеленский, чем, собственно, и объясняется такая широкая поддержка".Медведчук обратил внимание, что президент Украины не упомянул причин конфликта, которые затрагивают "приход в страну НАТО, что составляло угрозу интересам России", политику "неонацизма и правого беспредела", которая, по его словам, стала государственной, а также "ущемление русскоязычного населения, уничтожение инакомыслия, зачистку политической оппозиции и граждан, настроенных на добрососедские и дружественные отношения с Москвой". Киев играл ключевую роль в создании предпосылок к началу боевых действий, и любой анализ ситуации приведет к ответственности Украины и Зеленского."Впрочем, не только Украины: исследование причин войны обязательно укажет на очень нелицеприятные обстоятельства для других мировых игроков, особенно на аппетиты блока НАТО", — добавил украинский оппозиционер.Он назвал Зеленского "пешкой в чужой игре", которая рекламирует "столкновение с ядерной державой за полную гегемонию НАТО над миром"."Этот кровавый пир уже оплачивают народы тех стран, которые поддержат это безумие. Подчеркиваю, не правительства, которые воздают Зеленскому почести, а именно народы — кто-то из своего кошелька, кто-то своими перспективами, а кто-то своими жизнями", — уточнил Медведчук.Нельзя достичь мира, если продолжать поставлять оружие Украине, где "господствует политика неонацизма, идет государственная поддержка пещерной русофобии, а украинцам внушают, что цель их жизни — в вечной войне с Россией", заключил политик.В середине ноября прошлого года Зеленский, обращаясь к участникам саммита G20, озвучил "план достижения мира" из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.Москва неоднократно выражала готовность начать обсуждение по урегулированию конфликта, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. В Кремле отмечали, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации. Начало обсуждения возможно только на условии признания новых реалий.

https://ria.ru/20230518/shans-1872538283.html

https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

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