https://ria.ru/20230524/pereprava-1873839328.html
Переправу через реку Матыра в Липецкой области реконструируют в сентябре
Переправу через реку Матыра в Липецкой области реконструируют в сентябре - РИА Новости, 24.05.2023
Переправу через реку Матыра в Липецкой области реконструируют в сентябре
Переправу через реку Матыра в городе Грязи Липецкой области сдадут в сентябре этого года; к настоящему времени основные ремонтные работы выполнены уже... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:40
2023-05-24T12:40
2023-05-24T12:40
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
жкх
грязи
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ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Переправу через реку Матыра в городе Грязи Липецкой области сдадут в сентябре этого года; к настоящему времени основные ремонтные работы выполнены уже наполовину, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что реконструкция переправы ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В соответствии с проектом подрядчик практически разобрал мост, который не ремонтировали капитально с 1984 года, перенес коммуникации и укрепил опоры. На новые металлические пролетные балки уложено мостовое полотно.Как отметил Артамонов, основные работы на одной половине моста закончены, теперь такие же работы ждут и вторую. Стоимость проекта – более 470 миллионов рублей. Окончание ремонта запланировано на сентябрь 2024 года."В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – сказал губернатор Липецкой области.Всего в Липецкой области в этом году обновляется 17 переправ, сдать до конца года планируется 12 из них. Самые значимые объекты года, помимо грязинского, – Сокольский и Октябрьский мосты в Липецке, а также переправа через реку Становая Ряса в Чаплыгине.
https://ria.ru/20230516/vodosnabzhenie-1872075524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, жкх, грязи
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Грязи
ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Переправу через реку Матыра в городе Грязи Липецкой области сдадут в сентябре этого года; к настоящему времени основные ремонтные работы выполнены уже наполовину, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что реконструкция переправы ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В соответствии с проектом подрядчик практически разобрал мост, который не ремонтировали капитально с 1984 года, перенес коммуникации и укрепил опоры. На новые металлические пролетные балки уложено мостовое полотно.
Как отметил Артамонов, основные работы на одной половине моста закончены, теперь такие же работы ждут и вторую. Стоимость проекта – более 470 миллионов рублей. Окончание ремонта запланировано на сентябрь 2024 года.
«
"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – сказал губернатор Липецкой области.
Всего в Липецкой области в этом году обновляется 17 переправ, сдать до конца года планируется 12 из них. Самые значимые объекты года, помимо грязинского, – Сокольский и Октябрьский мосты в Липецке
, а также переправа через реку Становая Ряса в Чаплыгине.
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