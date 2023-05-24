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Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pentagon-1873921874.html
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного
Пентагон отказался комментировать сообщения о ранении главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:50
2023-05-24T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать сообщения о ранении главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного. "Мы предлагаем обратиться к украинским военным", - ответил представитель министерства обороны США на запрос РИА Новости. Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области в начале мая. Сотрудник пресс-службы Пентагона также оставил без комментариев публикацию в телеграм-канале Залужного от 23 мая, согласно которой он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и главой европейского командования США Кристофером Каволи.
https://ria.ru/20230514/plany-1871632290.html
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в мире, валерий залужный, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Министерство обороны США, США
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного

Пентагон отказался комментировать сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать сообщения о ранении главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
«
"Мы предлагаем обратиться к украинским военным", - ответил представитель министерства обороны США на запрос РИА Новости.
Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области в начале мая.
Сотрудник пресс-службы Пентагона также оставил без комментариев публикацию в телеграм-канале Залужного от 23 мая, согласно которой он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и главой европейского командования США Кристофером Каволи.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйМинистерство обороны СШАСША
 
 
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