https://ria.ru/20230524/pentagon-1873921874.html
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного
Пентагон отказался комментировать сообщения о ранении главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:50
2023-05-24T17:50
2023-05-24T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать сообщения о ранении главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного. "Мы предлагаем обратиться к украинским военным", - ответил представитель министерства обороны США на запрос РИА Новости. Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области в начале мая. Сотрудник пресс-службы Пентагона также оставил без комментариев публикацию в телеграм-канале Залужного от 23 мая, согласно которой он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и главой европейского командования США Кристофером Каволи.
https://ria.ru/20230514/plany-1871632290.html
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в мире, валерий залужный, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Министерство обороны США, США
Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении Залужного
Пентагон отказался комментировать сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного