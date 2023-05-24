https://ria.ru/20230524/patrushev-1873792844.html

Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу

Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу - РИА Новости, 24.05.2023

Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу

В условиях взятого Западом курса на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, заявил РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:40

2023-05-24T10:40

2023-05-24T10:40

россия

николай патрушев

в мире

европа

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В условиях взятого Западом курса на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил на пленарном заседании одиннадцатой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье. "Исхожу из того, что предстоящие в рамках пленарных сессий и круглых столов дискуссии позволят выработать такие подходы к обеспечению безопасности, которые будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях. В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай патрушев, в мире, европа, сша, безопасность