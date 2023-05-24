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Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу - РИА Новости, 24.05.2023
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10:40 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/patrushev-1873792844.html
Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу
Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу - РИА Новости, 24.05.2023
Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу
В условиях взятого Западом курса на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, заявил РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:40
2023-05-24T10:40
россия
николай патрушев
в мире
европа
сша
безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В условиях взятого Западом курса на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил на пленарном заседании одиннадцатой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье. "Исхожу из того, что предстоящие в рамках пленарных сессий и круглых столов дискуссии позволят выработать такие подходы к обеспечению безопасности, которые будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях. В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности", - сказал Патрушев.
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россия, николай патрушев, в мире, европа, сша, безопасность
Россия, Николай Патрушев, В мире, Европа, США, Безопасность
Патрушев призвал к выработке объединительной повестки в противовес Западу

Патрушев отметил необходимость выработки объединительной повестки в противовес Западу

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В условиях взятого Западом курса на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил на пленарном заседании одиннадцатой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье.
«
"Исхожу из того, что предстоящие в рамках пленарных сессий и круглых столов дискуссии позволят выработать такие подходы к обеспечению безопасности, которые будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях. В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности", - сказал Патрушев.
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14 мая, 08:00
 
РоссияНиколай ПатрушевВ миреЕвропаСШАБезопасность
 
 
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