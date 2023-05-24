https://ria.ru/20230524/pashinyan-1873847250.html
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве
Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве начнется 25 мая, в среду на Евразийском экономическом форуме Ереван будет представлять вице-премьер... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:11
2023-05-24T13:11
2023-05-24T13:11
армения
москва
ереван
дмитрий песков
никол пашинян
мгер григорян
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве начнется 25 мая, в среду на Евразийском экономическом форуме Ереван будет представлять вице-премьер Мгер Григорян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков во время общения с прессой напомнил, что Путин в среду выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале "Зарядье". "От Армении будет вице-премьер, на сегодняшнем этапе, Григорян. Завтра уже Пашинян присоединится", - сообщил Песков. Путин 25 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20230524/eaes-1873844687.html
армения
москва
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_aece3bbac32b3661547f6aaff2b027b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, москва, ереван, дмитрий песков, никол пашинян, мгер григорян, политика
Армения, Москва, Ереван, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Мгер Григорян, Политика
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве
Пресс-секретарь Песков: программа премьера Армении Пашиняна в Москве начнется в четверг