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В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве - РИА Новости, 24.05.2023
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13:11 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pashinyan-1873847250.html
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве
Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве начнется 25 мая, в среду на Евразийском экономическом форуме Ереван будет представлять вице-премьер... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:11
2023-05-24T13:11
армения
москва
ереван
дмитрий песков
никол пашинян
мгер григорян
политика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве начнется 25 мая, в среду на Евразийском экономическом форуме Ереван будет представлять вице-премьер Мгер Григорян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков во время общения с прессой напомнил, что Путин в среду выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале "Зарядье". "От Армении будет вице-премьер, на сегодняшнем этапе, Григорян. Завтра уже Пашинян присоединится", - сообщил Песков. Путин 25 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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армения
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армения, москва, ереван, дмитрий песков, никол пашинян, мгер григорян, политика
Армения, Москва, Ереван, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Мгер Григорян, Политика
В Кремле рассказали о программе премьера Армении Пашиняна в Москве

Пресс-секретарь Песков: программа премьера Армении Пашиняна в Москве начнется в четверг

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве начнется 25 мая, в среду на Евразийском экономическом форуме Ереван будет представлять вице-премьер Мгер Григорян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков во время общения с прессой напомнил, что Путин в среду выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале "Зарядье".
«
"От Армении будет вице-премьер, на сегодняшнем этапе, Григорян. Завтра уже Пашинян присоединится", - сообщил Песков.
Путин 25 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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АрменияМоскваЕреванДмитрий ПесковНикол ПашинянМгер ГригорянПолитика
 
 
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