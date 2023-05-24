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В Румынии осудили идею ЕСПЧ признать гражданское партнерство однополых пар - РИА Новости, 24.05.2023
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Религия
 
15:57 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pary-1873888977.html
В Румынии осудили идею ЕСПЧ признать гражданское партнерство однополых пар
В Румынии осудили идею ЕСПЧ признать гражданское партнерство однополых пар - РИА Новости, 24.05.2023
В Румынии осудили идею ЕСПЧ признать гражданское партнерство однополых пар
Церковь Румынии осудила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать в стране гражданское партнерство однополых пар, поскольку это первый шаг РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:57
2023-05-24T15:57
религия
румыния
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Церковь Румынии осудила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать в стране гражданское партнерство однополых пар, поскольку это первый шаг к легализации однополых браков. ЕСПЧ 23 мая постановил, что Румыния должна принять юридическую форму признания однополых семей, которая предоставит им равные права с традиционными парами и создаст правовую базу, защищающую их совместную жизнь. "Румынский Патриархат, как и другие Православные Церкви, постоянно осуждает продвижение идеи гражданского партнерства. Гражданское партнерство легализует сожительство и снимает ответственность с лиц, образующих пару. С нравственной точки зрения гражданское партнерство — это суррогат брака и деструктивный элемент духовно-нравственного порядка в обществе", - сообщается на сайте румынского патриархата. По мнению церкви, легализация гражданских партнерств стала, везде, где она была принята, "первым шагом к легализации брака между лицами одного пола, являясь лишь средством, с помощью которого этот брак может быть достигнут". "Предоставление юридического статуса "парам" одного пола посредством легализации гражданских партнерств оказалось лишь длительным и благоприятным политическим движением к предоставлению "права" вступать в брак людям, которые по характеру свободных сексуальных возможностей , тем не менее, находятся за пределами основополагающих принципов и целей естественной семьи, основанной на браке", - подчеркивают в патриархате. Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи перестали считаться нелегальными. При этом заключение однополых браков в стране запрещено.
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румыния, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
Религия, Румыния, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
В Румынии осудили идею ЕСПЧ признать гражданское партнерство однополых пар

Церковь Румынии осудила требование ЕСПЧ признать гражданское партнерство однополых пар

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Церковь Румынии осудила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать в стране гражданское партнерство однополых пар, поскольку это первый шаг к легализации однополых браков.
ЕСПЧ 23 мая постановил, что Румыния должна принять юридическую форму признания однополых семей, которая предоставит им равные права с традиционными парами и создаст правовую базу, защищающую их совместную жизнь.
«
"Румынский Патриархат, как и другие Православные Церкви, постоянно осуждает продвижение идеи гражданского партнерства. Гражданское партнерство легализует сожительство и снимает ответственность с лиц, образующих пару. С нравственной точки зрения гражданское партнерство — это суррогат брака и деструктивный элемент духовно-нравственного порядка в обществе", - сообщается на сайте румынского патриархата.
По мнению церкви, легализация гражданских партнерств стала, везде, где она была принята, "первым шагом к легализации брака между лицами одного пола, являясь лишь средством, с помощью которого этот брак может быть достигнут".
«
"Предоставление юридического статуса "парам" одного пола посредством легализации гражданских партнерств оказалось лишь длительным и благоприятным политическим движением к предоставлению "права" вступать в брак людям, которые по характеру свободных сексуальных возможностей , тем не менее, находятся за пределами основополагающих принципов и целей естественной семьи, основанной на браке", - подчеркивают в патриархате.
Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи перестали считаться нелегальными. При этом заключение однополых браков в стране запрещено.
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