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Россияне ради поездок в отпуске готовы экономить на деликатесах и подарках
Россияне ради поездок в отпуске готовы экономить на деликатесах и подарках - РИА Новости, 24.05.2023
Россияне ради поездок в отпуске готовы экономить на деликатесах и подарках
Большинство россиян готовы ради отпуска экономить в повседневной жизни: отказаться от трат на автомобиль, деликатесов и подарков, а также отложить покупку... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T05:39
2023-05-24T05:39
2023-05-24T05:39
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Большинство россиян готовы ради отпуска экономить в повседневной жизни: отказаться от трат на автомобиль, деликатесов и подарков, а также отложить покупку бытовой техники и исключить занятия спортом, подсчитали для РИА Новости мобильное приложение "Город" (программа лояльности московского метрополитена) и финансовый маркетплейс "Сравни". Там уточнили, что исследование проводилось онлайн и в нем приняли участие около шести тысяч респондентов. "В пользу отпуска большинство россиян готовы отказаться от затрат на развлечения. 21 процент опрошенных – от трат на автомобиль и его обслуживание, 20 процентов – от деликатесов. 13 процентов – от подарков, 10 процентов – отложить покупку бытовой техники. Еще 9 процентов опрошенных рассказали, что исключили бы занятия спортом, а 3 процента не тратились бы на уход за собой", – отмечают аналитики. Исследование также показало, что четверть россиян готовы оформить кредит на отпуск в этом году. "Оставшееся большинство не планирует брать кредит ради оплаты отдыха. Около 50 процентов участников опроса оплатят его накоплениями за несколько месяцев. Больше трети расплачиваются в отдыхе отпускными, 10 процентов используют кредитную карту. 9 процентов расплачиваются премией, дивидендами, процентами со вкладов или другим дополнительным доходом", – рассказали в сервисах. При этом аналитики выяснили, что большинство россиян (69 процентов) в этом году планируют отгулять свой отпуск летом. На втором месте по популярности осень: ее указали 19 процентов опрошенных. 9 процентов россиян планируют отдохнуть только следующей зимой, а 3 процента уже успели сделать это весной. В то же время, согласно исследованию, больше трети россиян были в отпуске последний раз от полугода до года назад. "27 процентов участников опроса отдыхали более года назад. 12 процентов россиян были в отпуске в текущем месяце, по 10 процентов респондентов отдыхали в прошлом месяце или 2–3 месяца назад", – говорится в исследовании. Аналитики также выяснили, что чаще всего россияне предпочитают брать отпуск два раза в год по две недели – такой вариант выбрали около 60 процентов респондентов. И только 14 процентов опрошенных рассказали, что берут один отпуск на четыре недели. "На третьем месте по популярности – четыре отпуска за год по семь дней (9 процентов). Еще четыре процента россиян копят отпускные дни в течение нескольких лет, чтобы отдохнуть больше четырех недель", – заключили в сервисах.
https://ria.ru/20230523/sochi-1873674522.html
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новости - туризм, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, отдых в России
Россияне ради поездок в отпуске готовы экономить на деликатесах и подарках
Исследование: россияне ради поездки в отпуске готовы экономить на деликатесах и подарках
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Большинство россиян готовы ради отпуска экономить в повседневной жизни: отказаться от трат на автомобиль, деликатесов и подарков, а также отложить покупку бытовой техники и исключить занятия спортом, подсчитали для РИА Новости мобильное приложение "Город" (программа лояльности московского метрополитена) и финансовый маркетплейс "Сравни".
Там уточнили, что исследование проводилось онлайн и в нем приняли участие около шести тысяч респондентов. "В пользу отпуска большинство россиян готовы отказаться от затрат на развлечения. 21 процент опрошенных – от трат на автомобиль и его обслуживание, 20 процентов – от деликатесов. 13 процентов – от подарков, 10 процентов – отложить покупку бытовой техники. Еще 9 процентов опрошенных рассказали, что исключили бы занятия спортом, а 3 процента не тратились бы на уход за собой", – отмечают аналитики.
Исследование также показало, что четверть россиян готовы оформить кредит на отпуск в этом году. "Оставшееся большинство не планирует брать кредит ради оплаты отдыха. Около 50 процентов участников опроса оплатят его накоплениями за несколько месяцев. Больше трети расплачиваются в отдыхе отпускными, 10 процентов используют кредитную карту. 9 процентов расплачиваются премией, дивидендами, процентами со вкладов или другим дополнительным доходом", – рассказали в сервисах.
При этом аналитики выяснили, что большинство россиян (69 процентов) в этом году планируют отгулять свой отпуск летом. На втором месте по популярности осень: ее указали 19 процентов опрошенных. 9 процентов россиян планируют отдохнуть только следующей зимой, а 3 процента уже успели сделать это весной.
В то же время, согласно исследованию, больше трети россиян были в отпуске последний раз от полугода до года назад. "27 процентов участников опроса отдыхали более года назад. 12 процентов россиян были в отпуске в текущем месяце, по 10 процентов респондентов отдыхали в прошлом месяце или 2–3 месяца назад", – говорится в исследовании.
Аналитики также выяснили, что чаще всего россияне предпочитают брать отпуск два раза в год по две недели – такой вариант выбрали около 60 процентов респондентов. И только 14 процентов опрошенных рассказали, что берут один отпуск на четыре недели.
"На третьем месте по популярности – четыре отпуска за год по семь дней (9 процентов). Еще четыре процента россиян копят отпускные дни в течение нескольких лет, чтобы отдохнуть больше четырех недель", – заключили в сервисах.
АТОР: летом все больше россиян предпочитают поездки в горы пляжному отдыху