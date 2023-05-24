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Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам - РИА Новости, 24.05.2023
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02:42 24.05.2023 (обновлено: 03:03 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/otdykh_u_morya-1872750516.html
Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам
Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам - РИА Новости, 24.05.2023
Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам
Совсем скоро стартует сезон отпусков, и многие долгожданный летний отдых захотят провести у теплого моря. Россиянам доступны напрямую почти два десятка стран, а РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:42
2023-05-24T03:03
инфографика
туризм
отдых
отпуск
отдых на море
перелеты
авиасообщение
курорт
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Совсем скоро стартует сезон отпусков, и многие долгожданный летний отдых захотят провести у теплого моря. Россиянам доступны напрямую почти два десятка стран, а до остальных топовых курортов можно добраться с одной-двумя пересадками. Список направлений для планирования каникул – в инфографике РИА Новости.
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5
4.7
96
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туризм, отдых, отпуск, отдых на море, перелеты, авиасообщение, курорт, пляжи, инфографика, новости - туризм
Инфографика, Туризм, Отдых, Отпуск, Отдых на море, Перелеты, Авиасообщение, Курорт, Пляжи, Новости - Туризм
Инфографика
Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам

Эксперты назвали страны для пляжного отдыха, куда удобнее всего добраться россиянам

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Совсем скоро стартует сезон отпусков, и многие долгожданный летний отдых захотят провести у теплого моря. Россиянам доступны напрямую почти два десятка стран, а до остальных топовых курортов можно добраться с одной-двумя пересадками. Список направлений для планирования каникул – в инфографике РИА Новости.
Отдых у моря: в какие страны удобнее всего добраться россиянамОтдых у моря: в какие страны удобнее всего добраться россиянам
 
ИнфографикаТуризмОтдыхОтпускОтдых на мореПерелетыАвиасообщениеКурортПляжиНовости - Туризм
 
 
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