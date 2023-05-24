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Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам

Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам - РИА Новости, 24.05.2023

Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам

Совсем скоро стартует сезон отпусков, и многие долгожданный летний отдых захотят провести у теплого моря. Россиянам доступны напрямую почти два десятка стран, а РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T02:42

2023-05-24T02:42

2023-05-24T03:03

инфографика

туризм

отдых

отпуск

отдых на море

перелеты

авиасообщение

курорт

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Совсем скоро стартует сезон отпусков, и многие долгожданный летний отдых захотят провести у теплого моря. Россиянам доступны напрямую почти два десятка стран, а до остальных топовых курортов можно добраться с одной-двумя пересадками. Список направлений для планирования каникул – в инфографике РИА Новости.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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