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Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам
Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам - РИА Новости, 24.05.2023
Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам
Совсем скоро стартует сезон отпусков, и многие долгожданный летний отдых захотят провести у теплого моря. Россиянам доступны напрямую почти два десятка стран, а РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:42
2023-05-24T02:42
2023-05-24T03:03
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Совсем скоро стартует сезон отпусков, и многие долгожданный летний отдых захотят провести у теплого моря. Россиянам доступны напрямую почти два десятка стран, а до остальных топовых курортов можно добраться с одной-двумя пересадками. Список направлений для планирования каникул – в инфографике РИА Новости.
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Инфографика, Туризм, Отдых, Отпуск, Отдых на море, Перелеты, Авиасообщение, Курорт, Пляжи, Новости - Туризм
Где отдохнуть у моря: страны, в которые удобнее всего добраться россиянам
Эксперты назвали страны для пляжного отдыха, куда удобнее всего добраться россиянам