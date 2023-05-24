https://ria.ru/20230524/orden-1873908465.html

Путин наградил куратора создания наземного комплекса ракет "Ангара"

Путин наградил куратора создания наземного комплекса ракет "Ангара" - РИА Новости, 24.05.2023

Путин наградил куратора создания наземного комплекса ракет "Ангара"

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени заместителя гендиректора Центра Хруничева, где производят... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:10

2023-05-24T17:10

2023-05-24T17:10

россия

владимир путин

гкнпц имени м. в. хруничева

роскосмос

алексей варочко

общество

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени заместителя гендиректора Центра Хруничева, где производят ракеты тяжёлого класса "Протон" и "Ангара", Игоря Додина, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить … медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени … Додина Игоря Соломоновича – заместителя генерального директора акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", город Москва", - говорится в документе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе предприятия, Додин получил медаль за "большие заслуги в создании ракетно-космической техники". Заместитель гендиректора предприятия одновременно является директором Завода по эксплуатации ракетно-космической техники (ЗЭРКТ), который, в том числе отвечает за состояние стартового комплекса ракет "Протон" на Байконуре. Позднее "Роскосмос" сообщил, что Додин работает в Центре Хруничева более 60 лет и за это время прошёл путь от ученика слесаря до заместителя гендиректора – директора ЗЭРКТ, а сейчас курирует направление наземного комплекса "Ангара" и эксплуатации лётно-испытательных баз предприятия. Аналогичной медалью был ранее награждён и гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко.

https://ria.ru/20230524/nagrazhdenie-1873876980.html

https://ria.ru/20230522/orden-1873382105.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, алексей варочко, общество