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Росгвардейцы в ЛНР задержали оператора БПЛА по подозрению в помощи Киеву - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/operator-1873969350.html
Росгвардейцы в ЛНР задержали оператора БПЛА по подозрению в помощи Киеву
Росгвардейцы в ЛНР задержали оператора БПЛА по подозрению в помощи Киеву - РИА Новости, 24.05.2023
Росгвардейцы в ЛНР задержали оператора БПЛА по подозрению в помощи Киеву
Сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике задержали оператора дрона, подозреваемого в пособничестве украинской армии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:05
2023-05-24T22:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
бпла
украина
россия
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике задержали оператора дрона, подозреваемого в пособничестве украинской армии, сообщила пресс-служба ведомства. "Во время проведения мониторинга воздушного пространства сотрудники Росгвардии выявили несанкционированное использование беспилотного летательного аппарата на территории одного из стратегически важных объектов ЛНР. Оператор определил точку взлета квадрокоптера, по координатам которой выдвинулось подразделение спецназа Росгвардии", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на момент прибытия группы мужчина укладывал аппаратуру и после безуспешной попытки скрыться был задержан. "При опросе он сообщил сведения, представляющие оперативный интерес для группировки войск. Подозреваемый в пособничестве вооруженным силам Украины передан в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866271465.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, бпла, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, БПЛА, Украина, Россия
Росгвардейцы в ЛНР задержали оператора БПЛА по подозрению в помощи Киеву

Сотрудники Росгвардии в ЛНР задержали оператора дрона по подозрении в пособничестве ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике задержали оператора дрона, подозреваемого в пособничестве украинской армии, сообщила пресс-служба ведомства.
"Во время проведения мониторинга воздушного пространства сотрудники Росгвардии выявили несанкционированное использование беспилотного летательного аппарата на территории одного из стратегически важных объектов ЛНР. Оператор определил точку взлета квадрокоптера, по координатам которой выдвинулось подразделение спецназа Росгвардии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на момент прибытия группы мужчина укладывал аппаратуру и после безуспешной попытки скрыться был задержан.
"При опросе он сообщил сведения, представляющие оперативный интерес для группировки войск. Подозреваемый в пособничестве вооруженным силам Украины передан в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных
19 апреля, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБПЛАУкраинаРоссия
 
 
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