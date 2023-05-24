https://ria.ru/20230524/oon-1873947180.html

В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией

В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией - РИА Новости, 24.05.2023

В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией

У Запада не получится отобрать у России статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, написал старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна Тед Гален... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:21

2023-05-24T19:21

2023-05-24T21:18

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У Запада не получится отобрать у России статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, написал старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна Тед Гален Карпентер в статье для American Conservative.С предложением изменить состав Совбеза всемирной организации выступил журналист Wall Street Journal Бернар-Анри Леви. По его мнению, место постоянного члена, которое сейчас занимает Москва, нужно передать Киеву."Лишение России права вето в Совете Безопасности стало бы опасной эскалацией и без того тревожной конфронтации Запада с Москвой", — отметил Карпентер.По его мнению, разговоры о замене России Украиной в СБ ООН подтверждают агрессивную политику Запада в отношении Кремля."К счастью, последнее предложение (журналиста WSJ. — Прим. ред. ) <…>, скорее всего, будет встречено презрительным смехом, которого оно заслуживает", — подчеркнул автор публикации.Карпентер добавил, что поддержка Киева становится все более беспринципной и безрассудной. Он призвал США начать работать над восстановлением отношений с Россией, а не заниматься бесполезным и ненужным провокационным позерством.

https://ria.ru/20230519/nebenzya-1872790658.html

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в мире, россия, украина, оон, сша, киев, москва