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В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией - РИА Новости, 24.05.2023
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19:21 24.05.2023 (обновлено: 21:18 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/oon-1873947180.html
В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией
В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией - РИА Новости, 24.05.2023
В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией
У Запада не получится отобрать у России статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, написал старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна Тед Гален... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:21
2023-05-24T21:18
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У Запада не получится отобрать у России статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, написал старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна Тед Гален Карпентер в статье для American Conservative.С предложением изменить состав Совбеза всемирной организации выступил журналист Wall Street Journal Бернар-Анри Леви. По его мнению, место постоянного члена, которое сейчас занимает Москва, нужно передать Киеву."Лишение России права вето в Совете Безопасности стало бы опасной эскалацией и без того тревожной конфронтации Запада с Москвой", — отметил Карпентер.По его мнению, разговоры о замене России Украиной в СБ ООН подтверждают агрессивную политику Запада в отношении Кремля."К счастью, последнее предложение (журналиста WSJ. — Прим. ред. ) &lt;…&gt;, скорее всего, будет встречено презрительным смехом, которого оно заслуживает", — подчеркнул автор публикации.Карпентер добавил, что поддержка Киева становится все более беспринципной и безрассудной. Он призвал США начать работать над восстановлением отношений с Россией, а не заниматься бесполезным и ненужным провокационным позерством.
https://ria.ru/20230519/nebenzya-1872790658.html
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в мире, россия, украина, оон, сша, киев, москва
В мире, Россия, Украина, ООН, США, Киев, Москва
В США ужаснулись новому плану Запада по борьбе с Россией

AC: Украина не сможет стать постоянным членом СБ ООН вместо России вопреки желаниям в США

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Совет Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У Запада не получится отобрать у России статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, написал старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна Тед Гален Карпентер в статье для American Conservative.
С предложением изменить состав Совбеза всемирной организации выступил журналист Wall Street Journal Бернар-Анри Леви. По его мнению, место постоянного члена, которое сейчас занимает Москва, нужно передать Киеву.
«
"Лишение России права вето в Совете Безопасности стало бы опасной эскалацией и без того тревожной конфронтации Запада с Москвой", — отметил Карпентер.
По его мнению, разговоры о замене России Украиной в СБ ООН подтверждают агрессивную политику Запада в отношении Кремля.
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"К счастью, последнее предложение (журналиста WSJ. — Прим. ред. ) <…>, скорее всего, будет встречено презрительным смехом, которого оно заслуживает", — подчеркнул автор публикации.
Карпентер добавил, что поддержка Киева становится все более беспринципной и безрассудной. Он призвал США начать работать над восстановлением отношений с Россией, а не заниматься бесполезным и ненужным провокационным позерством.
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