https://ria.ru/20230524/obysk-1873779948.html

В Ингушетии проходят обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда

В Ингушетии проходят обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда - РИА Новости, 24.05.2023

В Ингушетии проходят обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда

Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии и МВД России в среду проводят в республике следственные действия и оперативные мероприятия по уголовному делу о хищении более 2... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:32

2023-05-24T09:32

2023-05-24T09:32

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пенсионный фонд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии и МВД России в среду проводят в республике следственные действия и оперативные мероприятия по уголовному делу о хищении более 2 миллиардов рублей средств Пенсионного фонда России, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "Управлением ФСБ России по республике Ингушетия совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона 24 мая в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество" осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в результате данной коррупционной деятельности были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб в размере более двух миллиардов рублей. ФСБ 20 февраля сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве были задержаны 34 человека, им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Отмечалось, что в состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и АО "Почта России". По данным силовиков, с 2019 по 2021 годы члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались. Для сокрытия своих действий члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.

https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872841822.html

https://ria.ru/20230515/rektor-1871999063.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенсионный фонд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия