https://ria.ru/20230524/obysk-1873779948.html
В Ингушетии проходят обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда
В Ингушетии проходят обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда - РИА Новости, 24.05.2023
В Ингушетии проходят обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда
Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии и МВД России в среду проводят в республике следственные действия и оперативные мероприятия по уголовному делу о хищении более 2... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:32
2023-05-24T09:32
2023-05-24T09:32
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенсионный фонд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии и МВД России в среду проводят в республике следственные действия и оперативные мероприятия по уголовному делу о хищении более 2 миллиардов рублей средств Пенсионного фонда России, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "Управлением ФСБ России по республике Ингушетия совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона 24 мая в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество" осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в результате данной коррупционной деятельности были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб в размере более двух миллиардов рублей. ФСБ 20 февраля сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве были задержаны 34 человека, им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Отмечалось, что в состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и АО "Почта России". По данным силовиков, с 2019 по 2021 годы члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались. Для сокрытия своих действий члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872841822.html
https://ria.ru/20230515/rektor-1871999063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенсионный фонд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия
Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пенсионный фонд РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Ингушетия
В Ингушетии проходят обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда
Сотрудники ФСБ проводят в Ингушетии обыски по делу о крупном хищении из Пенсионного фонда
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии и МВД России в среду проводят в республике следственные действия и оперативные мероприятия по уголовному делу о хищении более 2 миллиардов рублей средств Пенсионного фонда России, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
"Управлением ФСБ
России по республике Ингушетия совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона 24 мая в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество" осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований", - говорится в сообщении.
У некоторых пермских активистов прошли обыски
В ведомстве напомнили, что в результате данной коррупционной деятельности были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб в размере более двух миллиардов рублей.
ФСБ 20 февраля сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР
, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве
были задержаны 34 человека, им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Отмечалось, что в состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и АО "Почта России
".
По данным силовиков, с 2019 по 2021 годы члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались.
Для сокрытия своих действий члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
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