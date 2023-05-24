https://ria.ru/20230524/obstrel-1873842137.html

Украинские войска обстреляли Александровку и Донецк

Украинские войска обстреляли Александровку и Донецк - РИА Новости, 24.05.2023

Украинские войска обстреляли Александровку и Донецк

Украинские войска за 20 минут выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Александровке, сообщило в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:53

2023-05-24T12:53

2023-05-24T12:53

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 12.00 украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230524/obstrel-1873831943.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия