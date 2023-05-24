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ВСУ выпустили 84 снаряда по Херсонской области
ВСУ выпустили 84 снаряда по Херсонской области - РИА Новости, 24.05.2023
ВСУ выпустили 84 снаряда по Херсонской области
Украинские войска в течение суток выпустили 84 снаряда по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам в Херсонской области, расположенным вдоль левого... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:20
2023-05-24T12:20
2023-05-24T12:20
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 мая – РИА Новости. Украинские войска в течение суток выпустили 84 снаряда по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Ольгино, Каиры, Сергеевка, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Во вторник украинская артиллерия обстреливала населенные пункты левобережья Новая Каховка, Кардашинка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Алёшки, выпустив по ним в общей сложности 48 снарядов.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873522173.html
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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ выпустили 84 снаряда по Херсонской области
Украинские войска выпустили за сутки 84 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области