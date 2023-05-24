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Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873796021.html
Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка
Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка - РИА Новости, 24.05.2023
Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка
Один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ окраины села Терезовка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:51
2023-05-24T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ окраины села Терезовка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. Есть один пострадавший - мужчина с ранениями нижних конечностей", - написал Гладков. Он уточнил, что пострадавшего доставляют в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении человека при обстреле ВСУ села Терезовка

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ окраины села Терезовка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. Есть один пострадавший - мужчина с ранениями нижних конечностей", - написал Гладков.
Он уточнил, что пострадавшего доставляют в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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