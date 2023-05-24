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Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка
Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка - РИА Новости, 24.05.2023
Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка
Один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ окраины села Терезовка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:51
2023-05-24T10:51
2023-05-24T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ окраины села Терезовка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. Есть один пострадавший - мужчина с ранениями нижних конечностей", - написал Гладков. Он уточнил, что пострадавшего доставляют в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка
Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении человека при обстреле ВСУ села Терезовка